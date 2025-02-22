США можуть відключити Starlink в Україні через суперечки щодо корисних копалин - Reuters

США погрожують закрити українські з’єднання Starlink у переговорах про корисні копалини. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Американські офіційні особи, які ведуть переговори з Києвом щодо доступу до стратегічних ресурсів України, нібито використовують можливість відключення країни від супутникового інтернету Starlink як важіль тиску.

За інформацією джерел, це питання активно обговорюється на високому рівні після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив попередню пропозицію США щодо співпраці в галузі видобутку критично важливих корисних копалин.

Starlink, що належить компанії SpaceX Ілона Маска, відіграє ключову роль у забезпеченні зв’язку як для цивільного населення, так і для військових України. Його відключення могло б суттєво вплинути на обороноздатність країни, особливо в контексті використання безпілотних літальних апаратів та координації бойових дій.

Повідомляється, що під час останніх перемовин між представниками США та України Києву було висунуто вимогу щодо укладання угоди про доступ американських компаній до українських корисних копалин. У разі відмови, за словами одного з джерел, доступ до Starlink може бути припинено в найкоротші терміни.

Президент Зеленський раніше відмовився передати США мінеральні ресурси на суму 500 мільярдів доларів у якості компенсації за військову допомогу, аргументуючи це відсутністю конкретних гарантій безпеки від Вашингтона. Водночас він наголосив, що обидві сторони продовжують працювати над пошуком компромісу, і висловив сподівання на досягнення взаємовигідної домовленості.

На запити щодо офіційних коментарів з боку посольства України у Вашингтоні, Білого дому та Пентагону відповіді поки що не надійшло.

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