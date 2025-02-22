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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США могут отключить Starlink в Украине из-за споров по полезным ископаемым - Reuters

США могут отключить Starlink в Украине из-за споров по полезным ископаемым - Reuters

Киев  •  УНН

 • 5373 просмотра

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США угрожают прекратить доступ Украины к Starlink из-за отказа предоставить доступ к стратегическим ресурсам. Зеленский ранее отклонил предложение США о передаче минеральных ресурсов на $500 млрд в качестве компенсации за военную помощь.

США угрожают закрыть украинские соединения Starlink в переговорах о полезных ископаемых. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Американские официальные лица, которые ведут переговоры с Киевом относительно доступа к стратегическим ресурсам Украины, якобы используют возможность отключения страны от спутникового интернета Starlink как рычаг давления.

По информации источников, этот вопрос активно обсуждается на высоком уровне после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил предыдущее предложение США по сотрудничеству в области добычи критически важных полезных ископаемых.

Starlink, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска, играет ключевую роль в обеспечении связи как для гражданского населения, так и для военных Украины. Его отключение могло бы существенно повлиять на обороноспособность страны, особенно в контексте использования беспилотных летательных аппаратов и координации боевых действий.

Сообщается, что во время последних переговоров между представителями США и Украины Киеву было выдвинуто требование о заключении соглашения о доступе американских компаний к украинским полезным ископаемым. В случае отказа, по словам одного из источников, доступ к Starlink может быть прекращен в кратчайшие сроки.

Президент Зеленский ранее отказался передать США минеральные ресурсы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве компенсации за военную помощь, аргументируя это отсутствием конкретных гарантий безопасности от Вашингтона. В то же время он подчеркнул, что обе стороны продолжают работать над поиском компромисса, и выразил надежду на достижение взаимовыгодной договоренности.

На запросы об официальных комментариях со стороны посольства Украины в Вашингтоне, Белого дома и Пентагона ответа пока не поступило.

Starlink Маска обеспечит в Украине спутниковую связь там, где нет сети30.12.24, 12:37 • 21305 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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