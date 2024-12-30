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Starlink Маска обеспечит в Украине спутниковую связь там, где нет сети

Starlink Маска обеспечит в Украине спутниковую связь там, где нет сети

Киев  •  УНН

 • 7766 просмотра

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«Киевстар» подписал соглашение со Starlink о предоставлении услуг спутниковой мобильной связи в Украине. Запуск SMS-сервиса планируется в 4 квартале 2025 года, впоследствии появится голосовая связь и передача данных.

Оператор мобильной связи «Киевстар» подписал соглашение со Starlink Илона Маска о внедрении услуг спутниковой сотовой связи в Украине. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании, передает УНН

Как сообщается, благодаря этому соглашению Украина станет одной из первых стран, которая будет иметь доступ к инновационной услуге Starlink - Direct to Cell, что значительно повысит устойчивость национальной инфраструктуры связи. 

Соглашение позволит клиентам «Киевстар» использовать спутниковую связь, когда наземная сеть не может обслуживать определенную территорию, говорится в заявлении компании. 

Ожидается, что «Киевстар» запустит услуги Starlink Direct to Cell с функцией обмена SMS и OTT-сообщениями в четвертом квартале 2025 года. Следующим этапом станет голосовая связь и передача данных.

Напомним 

В январе подразделение SpaceX Starlink запустило на орбиту свои первые спутники, обеспечивающие услугу прямой связи. В прошлом месяце Федеральная комиссия по вопросам связи США предоставила SpaceX разрешение на предоставление определенного покрытия для мобильных телефонов потребителей. Компания заключила партнерство с T-Mobile US Inc., чтобы с помощью своей растущей сети Starlink, которая насчитывает тысячи спутников на орбите, охватить клиентов в «мертвых зонах».

Украинцы смогут жаловаться на проблемы со связью через «Дію»17 дек. 2024, 10:30 • 13434 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Технологии
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