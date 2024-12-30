Starlink Маска забезпечить в Україні супутниковий зв'язок там, де немає мережі

Оператор мобільного зв’язку "Київстар" підписав угоду зі Starlink Ілона Маска про запровадження послуг супутникового стільникового зв’язку в Україні. Про це повідомила у понеділок пресслужба компанії, передає УНН.

Як повідомляється, завдяки цій угоді Україна стане однією з перших країн, яка матиме доступ до інноваційної послуги Starlink – Direct to Cell, що значно підвищить стійкість національної інфраструктури зв’язку.

Угода дозволить клієнтам "Київстар" використовувати супутниковий зв’язок, коли наземна мережа не може обслуговувати певну територію, йдеться в заяві компанії.

Очікується, що "Київстар" запустить послуги Starlink Direct to Cell із функцією обміну SMS та OTT-повідомленнями у четвертому кварталі 2025 року. Наступним етапом стане голосовий зв’язок та передача даних.

Нагадаємо

У січні підрозділ SpaceX Starlink запустив на орбіту свої перші супутники, що забезпечують послугу прямого зв'язку. Минулого місяця Федеральна комісія з питань зв'язку США надала SpaceX дозвіл на надання певного покриття для мобільних телефонів споживачів. Компанія уклала партнерство з T-Mobile US Inc., щоб за допомогою своєї зростаючої мережі Starlink, яка налічує тисячі супутників на орбіті, охопити клієнтів у "мертвих зонах".

Українці зможуть скаржитися на проблеми зі зв'язком через "Дію"