Украинцы смогут жаловаться на проблемы со связью через «Дію»

Кабинет Министров Украины утвердил порядок подачи жалоб на отсутствие связи через приложение "Дія". Новая функция позволит гражданам сообщать о проблемах со связью непосредственно через приложение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Утвержден Порядок представления средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг информационного сообщения об отсутствии возможности получения электронных коммуникационных услуг абонентами мобильной связи. Порядок определяет механизм представления средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности, с использованием мобильного приложения Дія, информационного сообщения об отсутствии возможности получения электронных коммуникационных услуг с целью осуществления мониторинга качества и доступности электронных коммуникационных услуг, формирования предложений по внесению изменений в законодательство, необходимых для развития сферы электронных коммуникаций. - написал Мельничук в Telegram.

Напомним

Госспецсвязи сообщал в июле, что в течение этого года мобильные операторы должны нарастить мощности, чтобы обеспечить бесперебойную мобильную связь в течение 10 часов в условиях отключения света.