Умєров про можливе блокування Starlink: "Альтернатива є"
Київ • УНН
Міністр оборони Умєров повідомив про наявність альтернативних рішень замість Starlink. Деталі будуть оголошені спільно з Мінцифри та іншими відомствами найближчим часом.
Україна вже працює над альтернативними рішеннями на випадок припинення Сполученими Штатами доступу України до Starlink. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025", передає УНН.
Щодо Starlink. Ми вже працюємо над цим, альтернатива є. Не розголошуємо. Скоро разом із Мінцифри, Мінстратегпромом, іншими нашими колегами із Збройних сил, Міноборони повідомимо, як ми будемо мати ці рішення. Але вже рішення є, альтернатива є
Контекст
Reuters писало, що США погрожують припинити доступ України до Starlink через відмову надати доступ до стратегічних ресурсів.
Також Центр протидії дезінформації спростовав чутки про відключення Starlink в Україні. На фронті також є альтернативні засоби зв'язку, які успішно функціонують.
Міністр цифровізації Польщі заявив, що країна має комерційну угоду на оплату Starlink для України. Він висловив сумнів щодо можливості розірвання контракту через погрози США.