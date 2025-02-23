Умєров про можливе блокування Starlink: "Альтернатива є"

Україна вже працює над альтернативними рішеннями на випадок припинення Сполученими Штатами доступу України до Starlink. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025", передає УНН.

Щодо Starlink. Ми вже працюємо над цим, альтернатива є. Не розголошуємо. Скоро разом із Мінцифри, Мінстратегпромом, іншими нашими колегами із Збройних сил, Міноборони повідомимо, як ми будемо мати ці рішення. Але вже рішення є, альтернатива є