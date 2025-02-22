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05:23 • 25096 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125002 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184118 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148448 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139706 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117782 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108265 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103023 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143420 перегляди

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Starlink в Україні не відключають, на фронті є альтернативи - ЦПД

Starlink в Україні не відключають, на фронті є альтернативи - ЦПД

Київ • УНН

 • 61123 перегляди

Центр протидії дезінформації спростовує чутки про відключення Starlink в Україні. На фронті також є альтернативні засоби зв'язку, які успішно функціонують.

В Україні не відключають супутниковий інтернет Starlink, попри нібито погрози США. На фронті також працюють альтернативні "речі". Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, пише УНН.

Деталі

За його словами, навіть якщо це станеться, то є "альтернативні речі", які на фронті працюють.

Через новини про Starlink точно не треба казати "пропало все",

- підкреслив він.

Нагадаємо

Джерела Reuters зазначають, що США погрожують припинити доступ України до Starlink через відмову надати доступ до стратегічних ресурсів. Зеленський раніше відхилив пропозицію США щодо передачі мінеральних ресурсів на $500 млрд як компенсацію за військову допомогу.

ЄС вкладе близько 11 млрд євро в супутникову мережу для конкуренції зі Starlink16.12.24, 19:02 • 31934 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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