Starlink в Україні не відключають, на фронті є альтернативи - ЦПД
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації спростовує чутки про відключення Starlink в Україні. На фронті також є альтернативні засоби зв'язку, які успішно функціонують.
В Україні не відключають супутниковий інтернет Starlink, попри нібито погрози США. На фронті також працюють альтернативні "речі". Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, пише УНН.
Деталі
За його словами, навіть якщо це станеться, то є "альтернативні речі", які на фронті працюють.
Через новини про Starlink точно не треба казати "пропало все",
Нагадаємо
Джерела Reuters зазначають, що США погрожують припинити доступ України до Starlink через відмову надати доступ до стратегічних ресурсів. Зеленський раніше відхилив пропозицію США щодо передачі мінеральних ресурсів на $500 млрд як компенсацію за військову допомогу.
ЄС вкладе близько 11 млрд євро в супутникову мережу для конкуренції зі Starlink16.12.24, 19:02 • 31934 перегляди