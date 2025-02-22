Starlink в Україні не відключають, на фронті є альтернативи - ЦПД

В Україні не відключають супутниковий інтернет Starlink, попри нібито погрози США. На фронті також працюють альтернативні "речі". Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, пише УНН.

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За його словами, навіть якщо це станеться, то є "альтернативні речі", які на фронті працюють.

Через новини про Starlink точно не треба казати "пропало все", - підкреслив він.

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Джерела Reuters зазначають, що США погрожують припинити доступ України до Starlink через відмову надати доступ до стратегічних ресурсів. Зеленський раніше відхилив пропозицію США щодо передачі мінеральних ресурсів на $500 млрд як компенсацію за військову допомогу.

ЄС вкладе близько 11 млрд євро в супутникову мережу для конкуренції зі Starlink