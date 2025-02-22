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Starlink в Украине не отключают, на фронте есть альтернативы - ЦПД

Starlink в Украине не отключают, на фронте есть альтернативы - ЦПД

Киев  •  УНН

 • 1735 просмотра

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Центр противодействия дезинформации опровергает слухи об отключении Starlink в Украине. На фронте также есть альтернативные средства связи, которые успешно функционируют.

В Украине не отключают спутниковый интернет Starlink, несмотря на якобы угрозы США. На фронте также работают альтернативные «вещи». Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, пишет УНН.

Детали

По его словам, даже если это произойдет, то есть «альтернативные вещи», которые на фронте работают.

Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить «пропало все»,

- подчеркнул он.

Напомним

Источники Reuters отмечают, что США угрожают прекратить доступ Украины к Starlink из-за отказа предоставить доступ к стратегическим ресурсам. Зеленский ранее отклонил предложение США о передаче минеральных ресурсов на $500 млрд в качестве компенсации за военную помощь.

ЕС вложит около 11 млрд евро в спутниковую сеть для конкуренции со Starlink16.12.24, 19:02 • 30742 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаТехнологии
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