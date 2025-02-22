Starlink в Украине не отключают, на фронте есть альтернативы - ЦПД
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации опровергает слухи об отключении Starlink в Украине. На фронте также есть альтернативные средства связи, которые успешно функционируют.
В Украине не отключают спутниковый интернет Starlink, несмотря на якобы угрозы США. На фронте также работают альтернативные «вещи». Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, пишет УНН.
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По его словам, даже если это произойдет, то есть «альтернативные вещи», которые на фронте работают.
Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить «пропало все»,
Напомним
Источники Reuters отмечают, что США угрожают прекратить доступ Украины к Starlink из-за отказа предоставить доступ к стратегическим ресурсам. Зеленский ранее отклонил предложение США о передаче минеральных ресурсов на $500 млрд в качестве компенсации за военную помощь.
ЕС вложит около 11 млрд евро в спутниковую сеть для конкуренции со Starlink16.12.24, 19:02 • 30742 просмотра