ЕС вложит около 11 млрд евро в спутниковую сеть для конкуренции со Starlink

Европейский Союз обязуется построить группировку спутников стоимостью 10,6 млрд евро (11,13 млрд долларов) для того, чтобы создать альтернативу Starlink от Илона Маска. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

"ЕС в понедельник подписал контракты на начало работы над IRIS2, многоорбитальной сетью из 290 спутников, которая должна быть полностью введена в эксплуатацию к 2030 году и которая сможет обслуживать европейские правительства и военные, а также частных клиентов. Но это очень поздний старт для блока, поскольку он пытается сократить разрыв со Starlink, которая может похвастаться более чем 6000 спутниками и заявляет о клиентах примерно в 100 странах", - говориться в сообщении.

Отмечается, что ЕС обеспокоен зависимостью от частной службы после того, как военные по всему миру проявили интерес к приложениям Starlink.

План, который будет реализован через государственно-частное партнерство, направлен на то, чтобы IRIS2 стал европейской альтернативой сторонним игрокам.

Спутниковую группировку ЕС строят три компании: SES SA (Люксембург), Eutelsat SA (Франция ) и Hispasat SA (Испания).

ЕС инвестирует €6 млрд, компании выделят €4,1 млрд, а Европейское космическое агентство предоставит €550 млн. Контракт будет действовать в течение 12 лет, и часть инвестиций ЕС будет зависеть от одобрения государств-членов блока.

Новый комиссар блока по обороне и космосу Андрюс Кубилюс приветствовал подписание как "важный шаг вперед" для безопасности и обороны блока, заявив, что Европа находится под угрозой во многих отношениях, в том числе из-за глушения навигационных сигналов россией.

Bloomberg выявил черный рынок торговли Starlink Маска

"Во время войны мы не можем позволить себе потерять связь", — сказал он.

Starlink был существенным фактором во время войны на Украине, где армия Киева использовала его для проведения военных операций. Консультативная роль Маска в будущей администрации Дональда Трампа поднимает дополнительные вопросы о том, как эта роль может повлиять на операции Starlink.

"В отрасли ходит такая история, что Starlink победил, а все остальные мертвы, верно? Это неправда. Они вкладывают много денег, поэтому с ними очень трудно конкурировать. Однако каждая страна и каждое государство хотят иметь суверенитет и независимость. Даже небольшие страны стремятся запустить спутник", — сказал генеральный директор SES Адель Аль-Салех в интервью Bloomberg.

Аль-Салех заявил, что контракт IRIS2 позволит таким компаниям, как SES, которая разрабатывает спутники, работающие на более высокой орбите, чем Starlink, процветать, поскольку ЕС является их "основным клиентом".

SES и другим компаниям также будет разрешено продавать часть своих услуг коммерческим клиентам, а представитель Европейской комиссии заявил, что около половины мощностей созвездия будет зарезервировано для нужд правительства.