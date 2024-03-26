Bloomberg выявил черный рынок торговли Starlink Маска

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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bloomberg-lpBloomberg L.P.
ilon-maskЭлон Маск
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  121466 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  122903 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  174815 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  165234 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  154672 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215809 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181273 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176924 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172916 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140501 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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18 марта 2024, 18:47  •  496541 просмотра

Bloomberg выявил черный рынок торговли Starlink Маска

Терминалы спутниковой связи Starlink компании Илона Маска незаконно продаются на черном рынке по всему миру, что вызывает беспокойство по поводу национальной безопасности из-за отсутствия контроля над системой, согласно расследованию агентства Bloomberg.

Новости Мира •   •  7529 просмотра
Bloomberg выявил черный рынок торговли Starlink Маска

Кулеба об отправке западных боевых войск в Украину: "Этот день может наступить"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что может наступить день, когда лидеры ЕС будут вынуждены направить в Украину западные боевые войска, поскольку путин не остановится, если Украина проиграет войну.

Война •   •  11710 просмотра
Кулеба об отправке западных боевых войск в Украину: "Этот день может наступить"

В США после аварии судна обвалился мост, в воде ищут по меньшей мере семь человек

Большая лодка врезалась в мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, в результате чего часть моста обвалилась, а несколько автомобилей упали в воду, при этом ведутся спасательные работы для по меньшей мере семи человек, которые, как полагают, находятся в воде.

Новости Мира •   •  9097 просмотра
В США после аварии судна обвалился мост, в воде ищут по меньшей мере семь человек

Курс валют на 26 марта: доллар резко вырос на 32 копейки

Национальный банк Украины сегодня установил официальный курс гривны на уровне 39,2298 грн/долл.

Экономика •   •  11579 просмотра
Курс валют на 26 марта: доллар резко вырос на 32 копейки

Зеленский поздравил с профессиональным праздником воинов Нацгвардии и показал подборку боевой работы бойцов

Президент Зеленский поздравил солдат Национальной гвардии с профессиональным праздником, высоко оценив их мужество, силу и преданность независимости Украины и продолжающемуся российскому вторжению.

Война •   •  12269 просмотра
Зеленский поздравил с профессиональным праздником воинов Нацгвардии и показал подборку боевой работы бойцов

Кулеба заявил, что получает "раздраженные отзывы" из Берлина из-за призывов предоставить ракеты Taurus

Министр иностранных дел Украины Кулеба говорит, что получает "раздраженные отзывы" из Германии каждый раз, когда призывает предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

Война •   •  15557 просмотра
Кулеба заявил, что получает "раздраженные отзывы" из Берлина из-за призывов предоставить ракеты Taurus

В Крыму "Нептуном" поражен захваченный во время оккупации корабль "Константин Ольшанский" - ВМС ВСУ

Украинской ракетой "Нептун" поражен десантный корабль "Константин Ольшанский", который был захвачен в 2014 году.

Война •   •  13023 просмотра
В Крыму "Нептуном" поражен захваченный во время оккупации корабль "Константин Ольшанский" - ВМС ВСУ

Нетаньяху отменил визит делегации в США после одобрения резолюции ООН по прекращению огня в Газе

Нетаньяху отменил визит израильской делегации в США после того, как ООН одобрила резолюцию с призывом к прекращению огня в Газе.

Новости Мира •   •  11816 просмотра
Нетаньяху отменил визит делегации в США после одобрения резолюции ООН по прекращению огня в Газе

россияне ночью ударили ракетами по двум населенным пунктам Донетчины: есть раненый и разрушения

Ночью россияне осуществили ракетные обстрелы Селидово и Новогродовки в Донецкой области, в результате чего был ранен один мирный житель и разрушено предприятие.

Общество •   •  15711 просмотра
россияне ночью ударили ракетами по двум населенным пунктам Донетчины: есть раненый и разрушения

К двум пораженным российским бдк "азов" и "ямал" можно приплюсовывать "иван хурс" - ВМС ВСУ

Два больших российских десантных корабля, "азов" и "ямал" были поражены, а также можно добавить "иван хурс".

Война •   •  13711 просмотра
К двум пораженным российским бдк "азов" и "ямал" можно приплюсовывать "иван хурс" - ВМС ВСУ