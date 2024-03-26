Bloomberg выявил черный рынок торговли Starlink Маска

Терминалы спутниковой связи Starlink компании Илона Маска продаются на черном рынке по всему миру, говорится в расследовании Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Расследование Bloomberg News выявило многочисленные примеры незаконной торговли комплектами Starlink и их активации", - говорится в сообщении.

Издание указывает, что "то, как они провозятся контрабандой, и абсолютная доступность Starlink на черном рынке свидетельствует о том, что злоупотребление этим является системной глобальной проблемой, что ставит под сомнение контроль компании над системой с четкими аспектами национальной безопасности".

Как отмечается, в Йемене, переживающем десятилетнюю гражданскую войну, правительственный чиновник признал, что Starlink широко используется. В Йемене комплекты Starlink, пишет издание, "открыто продаются в социальных сетях, покупаются в таких странах, как Сингапур или Малайзия, а затем активируются в роуминге".

Или, как пишет издание, в Судане, где годовая гражданская война привела к обвинениям в геноциде, преступлениях против человечества и к тому, что миллионы людей покинули свои дома. По словам западных дипломатов, обычный Интернет не работает в течение нескольких месяцев, а солдаты военизированных Cил скорой поддержки являются одними из тех, кто использует эту систему для материального обеспечения.

В Центральной Азии, где соглашения со Starlink встречаются редко, как отмечено, меры со стороны правительства против незаконных терминалов в Казахстане в этом году "почти не повлияли на их использование".

Комплекты Starlink, говорится в публикации, продаются для использования в Венесуэле, где физические и юридические лица подпадают под санкции США в течение почти десяти лет, в последнее время во время авторитарного правления президента Николаса Мадуро.

В Южной Африке, говорится в статье, правительство еще не одобрило заявку Starlink на работу - "но это не помешало там процветать торговле терминалами".

В Зимбабве власти угрожали рейдами в ответ на онлайн-рекламу оборудования Starlink, сообщила газета H-Metro в январе. По данным местного технологического блога Techzim, цены на оборудование Starlink на черном рынке колеблются от 700 до 2000 долларов. Правительственные чиновники в Гане и Зимбабве недавно заявили, что надеются разрешить лицензированные услуги.

Затем в феврале этого года Украина заявила, что россия разворачивает Starlink в своих военных усилиях, в то время как непроверенные посты в X, социальной сети Маска, показали, как российские солдаты распаковывают комплекты. Двое демократов Палаты представителей США написали письмо президенту SpaceX Гвинн Шотвелл, настаивая на претензиях Украины. "Насколько нам известно, никакие Starlinks не были проданы россии прямо или косвенно", – написал Маск в X.

SpaceX должна иметь возможность предотвратить использование россией Starlink на оккупированных территориях Украины, поскольку "в основном каждый отдельный передатчик можно идентифицировать", сказала Кэндис Джонсон, директор монреальской компании NorthStar Earth & Space Inc.

"Это вызывает глубокую обеспокоенность, поскольку оно нерегулируемое и управляется частной компанией. Нет никакой ответственности за то, кто имеет к нему доступ и как он используется", - сказала о системе Starlink Эмма Шортис, старший научный сотрудник в сфере международных дел и вопросов безопасности Австралийского института независимого аналитического центра в Канберре.

WP: конгрессмены начали расследование в отношении SpaceX Маска из-за сообщений об использовании россией Starlink