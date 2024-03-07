WP: конгрессмены начали расследование в отношении SpaceX Маска из-за сообщений об использовании россией Starlink
Киев • УНН
Американские законодатели начали расследование относительно того, принимает ли компания SpaceX адекватные меры безопасности для предотвращения незаконного использования россией спутникового интернет-сервиса Starlink в Украине, что вызывает беспокойство по поводу потенциальных нарушений санкций.
Демократы из Палаты представителей США начали расследование в отношении SpaceX Илона Маска, проверяя, приняла ли компания адекватные меры безопасности, чтобы помешать россии развернуть ее спутниковый интернет-сервис Starlink в войне против Украины, сообщает The Washington Post, пишет УНН.
Детали
Конгрессмены-демократы Джейми Раскин и Роберт Гарсия в среду вечером направили письмо с требованием, чтобы компания сообщала о жалобах на возможные незаконные приобретения терминалов Starlink, в том числе на оккупированных россией территориях Украины. Американские законодатели заявили, что они встревожены утверждениями представителей украинской разведки о том, что российские силы развернули терминалы компании на востоке Украины, что потенциально противоречит санкциям США.
Конгрессмены предупредили президента SpaceX Гвинн Шотвелл, что предполагаемое использование россией Starlink "несет серьезную угрозу безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США".
"Мы обеспокоены тем, что у вас может не быть соответствующих заграждений и политики", - написали Раскин и Гарсия в письме, полученном исключительно The Washington Post.
Существуют давние опасения относительно широкого влияния, которое SpaceX и Маск, генеральный директор и основатель компании, имеют на конфликт, пишет издание.
В расследовании, как указано, "отмечается, насколько жизненно важной услуга Starlink была для военных усилий Украины, обеспечивая основу ее цифровой связи на поле боя с тех пор, как россия вторглась в страну два года назад".
"Законодатели обеспокоены тем, что Starlink теперь может предоставить аналогичное преимущество россии после того, как представители украинской разведки заявили в февральском сообщении в блоге, что российские войска все чаще используют системы спутниковой связи Starlink", - говорится в публикации.
Раскин, главный демократ в комитете по надзору, и Гарсия, главный демократ в подкомитете по национальной безопасности, заявили, что предполагаемое широкое использование систем Starlink поднимает "дополнительные вопросы относительно эффективности мер безопасности вашей компании и соблюдения санкций США и экспортного контроля".
Маск заявил, что сообщения о том, что компания продает терминалы Starlink в Россию, "категорически неправдивы".
"Насколько нам известно, ни один Starlink не был продан прямо или косвенно россии", - отмечал Маск в сообщении на X.
Однако американские законодатели пишут, что они обеспокоены тем, что россия может использовать эту технологию за пределами своих границ. Согласно письму законодателей, украинские официальные лица предположили, что российские войска получили терминалы незаконно, в обход санкций, покупая их через посредников в соседних странах.
Конгрессмены поинтересовались у SpaceX, какие действия она предприняла для устранения уязвимостей безопасности, которые россия могла бы использовать для незаконного приобретения терминалов Starlink, а также поинтересовались, как компания работает с другими регуляторами США для предотвращения незаконной торговли спутниковыми терминалами.
"Законодатели только начинают расследование, но планируют связаться с Пентагоном и другими соответствующими ведомствами", - отмечается в публикации.
"Очень важно, чтобы россия была лишена любой торговли, которая расширяет возможности ее вооруженных сил", - написали американские законодатели.
WSJ: Россия использует тысячи терминалов Starlink в Украине16 февраля 2024, 00:13 • 29501 просмотр
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