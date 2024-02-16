WSJ: Россия использует тысячи терминалов Starlink в Украине

Российские войска в Украине используют тысячи терминалов спутниковой связи Starlink производства SpaceX Илона Маска, сообщил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что российские войска "достаточно долго" общались через систему Starlink и приобрели терминалы у частных российских фирм, которые покупали их у посредников.

Посредники, по его словам, поставляют оборудование в Россию через соседние страны, в том числе бывшие советские республики.

Российские войска общались через Starlink на своих передовых линиях, но неизвестно, в какой степени используются терминалы.

Украина в значительной степени полагается на Starlink, заявив, что в прошлом году военные, больницы, предприятия и гуманитарные организации использовали около 42 тыс. терминалов, а Пентагон помогал финансировать доступ для украинских сил.

Дополнение

Starlink заявила, что не ведет никакого бизнеса в России или с Россией. Компания не ответила на электронное письмо ранее на этой неделе с вопросом, может ли она категорически исключить использование системы российскими войсками в Украине.

Бригадир британской армии в отставке Бен Барри, что если российские войска будут использовать Starlink, их связь будет более безопасной, а Украине и ее союзникам будет труднее взломать.

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