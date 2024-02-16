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WSJ: Росія використовує тисячі терміналів Starlink в Україні

WSJ: Росія використовує тисячі терміналів Starlink в Україні

Київ • УНН

 • 31633 перегляди

За даними української військової розвідки, російські війська в Україні використовують тисячі терміналів супутникового зв'язку Starlink, придбаних через посередників, хоча SpaceX стверджує, що не має жодних справ з Росією.

Російські війська в Україні використовують тисячі терміналів супутникового зв’язку Starlink виробництва SpaceX Ілона Маска, повідомив глава української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

Генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що російські війська "досить довго" спілкувалися через систему Starlink і придбали термінали у приватних російських фірм, які купували їх у посередників.

Посередники, за його словами, постачають обладнання в Росію через сусідні країни, в тому числі колишні радянські республіки.

Російські війська спілкувалися через Starlink на своїх передових лініях, але невідомо, якою мірою використовуються термінали.

Україна значною мірою покладається на Starlink, заявивши, що минулого року військові, лікарні, підприємства та гуманітарні організації використовували близько 42 тис. терміналів, а Пентагон допомагав фінансувати доступ для українських сил.

Доповнення

Starlink заявила, що не веде жодного бізнесу в Росії або з Росією. Компанія не відповіла на електронний лист раніше цього тижня із запитанням, чи може вона категорично виключити використання системи російськими військами в Україні.

Бригадир британської армії у відставці Бен Баррі, що якщо російські війська будуть використовувати Starlink, їхній зв’язок буде більш безпечним, а Україні та її союзникам буде важче зламати.

Термінали Starlink окупанти закуповують в арабських країнах - ГУР13.02.24, 09:43 • 28857 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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