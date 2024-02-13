Термінали Starlink окупанти закуповують в арабських країнах - ГУР
Київ • УНН
Українська розвідка підтверджує, що російські війська закуповують супутникові інтернет-термінали Starlink в арабських країнах для використання у війні проти України.
Головне управління розвідки Міноборони України виявило, що росія закуповує в арабських країнах засоби зв’язку, зокрема й термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні проти України. Про це повідомляє пресслужба ГУР, пише УНН.
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У свіжому радіоперехопленні російські окупанти обговорюють відповідні можливості придбання термінала супутникового зв’язку Starlink.
За словами одного із загарбників, "арабы привозят все: провода, вайфай, роутер…", а вартість закупівлі пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів,
Нагадаємо
Українська розвідка підтверджує використання окупантами терміналів супутникового зв’язку Starlink на фронті.
Для налагодження доступу до інтернету термінали встановили, наприклад, у підрозділах 83-ї одшбр зс рф.