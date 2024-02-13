Термінали Starlink окупанти закуповують в арабських країнах - ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України виявило, що росія закуповує в арабських країнах засоби зв’язку, зокрема й термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні проти України. Про це повідомляє пресслужба ГУР, пише УНН.

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У свіжому радіоперехопленні російські окупанти обговорюють відповідні можливості придбання термінала супутникового зв’язку Starlink.

За словами одного із загарбників, "арабы привозят все: провода, вайфай, роутер…", а вартість закупівлі пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Українська розвідка підтверджує використання окупантами терміналів супутникового зв’язку Starlink на фронті.

Для налагодження доступу до інтернету термінали встановили, наприклад, у підрозділах 83-ї одшбр зс рф.

