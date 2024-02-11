Розвідка підтвердила використання рф Starlink на фронті: перехоплення розмови
Київ • УНН
Українська розвідка підтверджує, що російські війська використовують супутникові термінали Starlink на фронті для доступу до інтернету.
Українська розвідка підтверджує використання окупантами терміналів супутникового зв’язку Starlink на фронті.
Для налагодження доступу до інтернету термінали встановили, наприклад, у підрозділах 83-ї одшбр зс рф.
Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує використання систем супутникового зв’язку Starlink російськими окупантами на фронті. Радіоперехоплення розмови загарбників свідчить, що для налагодження доступу до інтернету термінали Starlink встановили, наприклад, у підрозділах 83-ї одшбр зс рф
Повідомляється, що окупаційні війська 83-ї десантно-штурмової бригади терористичної росії діють у Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що соціальними мережами ширяться кадри використання російськими військовими терміналів Starlink на окупованих територіях. Термінали можуть закуповувати через треті країни та передавати їх рф. Водночас в SpaceX наголошують, що компанія не веде жодних справ із російським урядом чи його військовими.