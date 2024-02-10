Starlink у російських окупантів: купують "втемну", використовують на лінії фронту, а відключити важко або зовсім неможливо

Соціальними мережами ширяться кадри використання російськими військовими терміналів Starlink на окупованих територіях. Термінали можуть закуповувати через треті країни та передавати їх рф. Водночас в SpaceX наголошують, що компанія не веде жодних справ із російським урядом чи його військовими, пише УНН.

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На своїй сторінці в Facebook інженер з Києва Олег Кутков, який, за даними порталу Мілітарний, постачає термінали Starlink військовим, зазначив, що останніми днями в соцмережах ширяться світлини, на яких видно, що росіяни почали використовувати термінали Starlink на передовій.

З'явилося багато скарг на стабільність зв'язку та швидкість у районі ЛБЗ. Справді, росіяни почали активно використовувати термінали на лінії фронту. Термінали активно закуповуються та перепродаються російськими реселлерами, чого вони зовсім не приховують. Закупівля йде через треті країни, на підставні особи. Оплата йде так само - йдеться в дописі Куткова.

Він вважає, що відстежити та ліквідувати такі схеми неможливо, пояснюючи це тим, що українські волонтери так само по всіх країнах шукають термінали і оплачують з різних карт.

Також він пише, що термінали Starlink працюють на всій території України, у тому числі в її тимчасово окупованих частинах, а в невеликій зоні дії неможливо розрізнити, де чий термінал.

Реакція SpaceX

Водночас, в SpaceX заявили, що компанія не веде жодних справ із російським урядом чи його військовими, а також, що термінали не працюють в росії. Також в SpaceX наголосили, що ніколи не продавали Starlink та не відправляли обладнання в росію.

Також Starlink не працює в Дубаї і його не можна там купити.

Якщо SpaceX отримує інформацію про те, що термінал Starlink використовується санкційною або неавторизованою стороною, ми розслідуємо претензію та вживаємо заходів для дезактивації терміналу, якщо вона підтвердиться - додають в компанії.

Нагадаємо

Starlink вперше з’явився в Україні у 2022 року, відразу після повномасштабного російського вторгнення. 28 лютого 2022 року до України прибула перша партія станцій супутникового Інтернету Starlink, а вже 19 квітня Starlink розпочав роботу над відкриттям представництва в Україні.

ЄС вкладає мільярди в розробку нової системи супутникового зв'язку IRIS², яка має замінити Starlink