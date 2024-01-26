ЄС вкладає мільярди в розробку нової системи супутникового зв'язку IRIS², яка має замінити Starlink

ЄС розробляє власну систему супутникового зв'язку, бо хоче обмежити використання Starlink Ілона Маска через високий рівень залежності від SpaceX. Про це пише Politico, передає УНН.

Деталі

До кінця березня Європейський Союз планує підписати контракти на будівництво і експлуатацію нового супутників зв'язку під назвою IRIS², здатного забезпечити безпечний зв'язок і інтернет військового рівня.

Наявність якісного космічного зв'язку стає ключовою вимогою з точки зору безпеки і оборони. Війна в Україні це продемонструвала. Європа не може дозволити собі покладатися навіть на союзників, коли йдеться про зв'язок - сказав Ерве Деррі, генеральний директор компанії Thales Alenia Space, яка працює над створенням системи.

Архітектор плану Бретон заявив на конференції керівників космічної галузі та політиків цього тижня, що метою є підписання "найбільшого космічного контракту в історії ЄС" вартістю в мільярди доларів до Великодня.

Законодавство про запуск IRIS² було опубліковане 15 лютого 2022 року. Але плани щодо втілення відкладалися через брак коштів. Наразі з різних програм ЄС і частини бюджету Європейського космічного агентства (ЄКА) було зібрано понад 3 мільярди євро для початку робіт, і ще більше обіцяє виділити промисловість.

Можливості IRIS²

На відміну тисяч малих супутників на низькій орбіті, як це робить Starlink, проект IRIS² передбачає створення сотень супутників. IRIS² використовуватиме космічні апарати на середній і геостаціонарній орбітах, частково використовуючи деякі потужності існуючих комерційних супутників.

SpaceX запустила першу серію супутників з можливістю прямого доступу до стільникового зв'язку

Повністю проект має бути реалізований до 2027 або 2028 року, але Комісія пообіцяла, що вже цього року деякі урядові системи будуть працювати в режимі онлайн, використовуючи існуючу інфраструктуру.

Початковою метою проекту IRIS² було посилення розробників у космічній сфері, усунення "чорних плям" в Інтернеті і забезпечення кращої комунікаційної інфраструктури для африканських країн. Тепер це підкріплено аргументами безпеки.

Наприклад, сузір'я супутників дозволить скандинавським країнам краще охороняти повітряний простір і морський рух в Арктиці - прокоментувала Катерина Каввада, директор департаменту оборони і космосу Європейської комісії.

Іран заявив про запуск у космос супутника «Сорая»