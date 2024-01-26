ЄС вкладає мільярди в розробку нової системи супутникового зв'язку IRIS², яка має замінити Starlink

ukenru
29 березня, 17:57 • 102608 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 118387 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 119329 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 157847 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133948 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 130226 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 142752 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145266 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 386818 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172398 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 27888 перегляди
Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

29 березня, 19:57 • 23734 перегляди
Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

29 березня, 20:08 • 23189 перегляди
"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

29 березня, 20:25 • 19254 перегляди
На фронті за день майже 200 боєзіткнень: росіяни активно атакують Покровський напрямок

На фронті за день майже 200 боєзіткнень: росіяни активно атакують Покровський напрямок

29 березня, 20:47 • 15630 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 235687 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386817 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441726 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 450044 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 359418 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 118376 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131203 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125366 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99489 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108332 перегляди
Актуальне
ЄС вкладає мільярди в розробку нової системи супутникового зв'язку IRIS², яка має замінити Starlink

ЄС вкладає мільярди в розробку нової системи супутникового зв'язку IRIS², яка має замінити Starlink

Київ • УНН

 • 23913 перегляди

ЄС планує розробити власну систему супутникового зв'язку IRIS², щоб зменшити залежність від Starlink компанії SpaceX. Система, яка може запрацювати до 2027 або 2028 року, забезпечить безпечний зв'язок і військовий інтернет, що відповідатиме ключовим потребам безпеки і оборони.

ЄС розробляє власну систему супутникового зв'язку, бо хоче обмежити використання Starlink Ілона Маска через високий рівень залежності від SpaceX. Про це пише Politico, передає УНН.

Деталі

До кінця березня Європейський Союз планує підписати контракти на будівництво і експлуатацію нового супутників зв'язку під назвою IRIS², здатного забезпечити безпечний зв'язок і інтернет військового рівня.

Наявність якісного космічного зв'язку стає ключовою вимогою з точки зору безпеки і оборони. Війна в Україні це продемонструвала. Європа не може дозволити собі покладатися навіть на союзників, коли йдеться про зв'язок

- сказав Ерве Деррі, генеральний директор компанії Thales Alenia Space, яка працює над створенням системи.

Архітектор плану Бретон заявив на конференції керівників космічної галузі та політиків цього тижня, що метою є підписання "найбільшого космічного контракту в історії ЄС" вартістю в мільярди доларів до Великодня.

Законодавство про запуск IRIS² було опубліковане 15 лютого 2022 року. Але плани щодо втілення відкладалися через брак коштів. Наразі з різних програм ЄС і частини бюджету Європейського космічного агентства (ЄКА) було зібрано понад 3 мільярди євро для початку робіт, і ще більше обіцяє виділити промисловість.

Можливості IRIS²

На відміну тисяч малих супутників на низькій орбіті, як це робить Starlink, проект IRIS² передбачає створення сотень супутників. IRIS² використовуватиме космічні апарати на середній і геостаціонарній орбітах, частково використовуючи деякі потужності існуючих комерційних супутників.

SpaceX запустила першу серію супутників з можливістю прямого доступу до стільникового зв'язку04.01.24, 04:00 • 69799 переглядiв

Повністю проект має бути реалізований до 2027 або 2028 року, але Комісія пообіцяла, що вже цього року деякі урядові системи будуть працювати в режимі онлайн, використовуючи існуючу інфраструктуру.

Початковою метою проекту IRIS² було посилення розробників у космічній сфері, усунення "чорних плям" в Інтернеті і забезпечення кращої комунікаційної інфраструктури для африканських країн. Тепер це підкріплено аргументами безпеки.

Наприклад, сузір'я супутників дозволить скандинавським країнам краще охороняти повітряний простір і морський рух в Арктиці

- прокоментувала Катерина Каввада, директор департаменту оборони і космосу Європейської комісії.

Іран заявив про запуск у космос супутника «Сорая»21.01.24, 04:40 • 59579 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Економіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,110.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,842.92