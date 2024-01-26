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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС вкладывает миллиарды в разработку новой системы спутниковой связи IRIS², которая должна заменить Starlink

ЕС вкладывает миллиарды в разработку новой системы спутниковой связи IRIS², которая должна заменить Starlink

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 11:55  •  15530 просмотра

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ЕС планирует разработать собственную систему спутниковой связи IRIS², чтобы уменьшить зависимость от Starlink компании SpaceX. Система, которая может заработать к 2027 или 2028 году, обеспечит безопасную связь и военный интернет, что будет отвечать ключевым потребностям безопасности и обороны.

ЕС разрабатывает собственную систему спутниковой связи, потому что хочет ограничить использование Starlink Илона Маска из-за высокого уровня зависимости от SpaceX. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

До конца марта Европейский Союз планирует подписать контракты на строительство и эксплуатацию нового спутника связи под названием IRIS², способного обеспечить безопасную связь и интернет военного уровня.

Наличие качественной космической связи становится ключевым требованием с точки зрения безопасности и обороны. Война в Украине это продемонстрировала. Европа не может позволить себе полагаться даже на союзников, когда речь идет о связи

- сказал Эрве Дерри, генеральный директор компании Thales Alenia Space, которая работает над созданием системы.

Архитектор плана Бретон заявил на конференции руководителей космической отрасли и политиков на этой неделе, что целью является подписание "крупнейшего космического контракта в истории ЕС" стоимостью в миллиарды долларов до Пасхи.

Законодательство о запуске IRIS² было опубликовано 15 февраля 2022 года. Но планы по воплощению откладывались из-за нехватки средств. Сейчас из различных программ ЕС и части бюджета Европейского космического агентства (ЕКА) было собрано более 3 миллиардов евро для начала работ, и еще больше обещает выделить промышленность.

Возможности IRIS²

В отличие от тысяч малых спутников на низкой орбите, как это делает Starlink, проект IRIS² предусматривает создание сотен спутников. IRIS² будет использовать космические аппараты на средней и геостационарной орбитах, частично используя некоторые мощности существующих коммерческих спутников.

SpaceX запустила первую серию спутников с возможностью прямого доступа к сотовой связи04 январь 2024, 02:00 • 67819 просмотров

Полностью проект должен быть реализован к 2027 или 2028 году, но Комиссия пообещала, что уже в этом году некоторые правительственные системы будут работать в режиме онлайн, используя существующую инфраструктуру.

Первоначальной целью проекта IRIS² было усиление разработчиков в космической сфере, устранение "черных пятен" в Интернете и обеспечение лучшей коммуникационной инфраструктуры для африканских стран. Теперь это подкреплено аргументами безопасности.

Например, созвездие спутников позволит скандинавским странам лучше охранять воздушное пространство и морское движение в Арктике

- прокомментировала Екатерина Каввада, директор департамента обороны и космоса Европейской комиссии.

Иран заявил о запуске в космос спутника "Сорая"21 январь 2024, 02:40 • 57974 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Экономика
ЄС вкладає мільярди в розробку нової системи супутникового зв'язку IRIS², яка має замінити Starlink
The EU is investing billions in the development of a new satellite communications system, IRIS², to replace Starlink
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ЕС вкладывает миллиарды в разработку новой системы спутниковой связи IRIS², которая должна заменить Starlink

ЕС планирует разработать собственную систему спутниковой связи IRIS², чтобы уменьшить зависимость от Starlink компании SpaceX. Система, которая может заработать к 2027 или 2028 году, обеспечит безопасную связь и военный интернет, что будет отвечать ключевым потребностям безопасности и обороны.

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