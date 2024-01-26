ЕС вкладывает миллиарды в разработку новой системы спутниковой связи IRIS², которая должна заменить Starlink
Киев • УНН
ЕС планирует разработать собственную систему спутниковой связи IRIS², чтобы уменьшить зависимость от Starlink компании SpaceX. Система, которая может заработать к 2027 или 2028 году, обеспечит безопасную связь и военный интернет, что будет отвечать ключевым потребностям безопасности и обороны.
ЕС разрабатывает собственную систему спутниковой связи, потому что хочет ограничить использование Starlink Илона Маска из-за высокого уровня зависимости от SpaceX. Об этом пишет Politico, передает УНН.
Детали
До конца марта Европейский Союз планирует подписать контракты на строительство и эксплуатацию нового спутника связи под названием IRIS², способного обеспечить безопасную связь и интернет военного уровня.
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Законодательство о запуске IRIS² было опубликовано 15 февраля 2022 года. Но планы по воплощению откладывались из-за нехватки средств. Сейчас из различных программ ЕС и части бюджета Европейского космического агентства (ЕКА) было собрано более 3 миллиардов евро для начала работ, и еще больше обещает выделить промышленность.
Возможности IRIS²
В отличие от тысяч малых спутников на низкой орбите, как это делает Starlink, проект IRIS² предусматривает создание сотен спутников. IRIS² будет использовать космические аппараты на средней и геостационарной орбитах, частично используя некоторые мощности существующих коммерческих спутников.
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Полностью проект должен быть реализован к 2027 или 2028 году, но Комиссия пообещала, что уже в этом году некоторые правительственные системы будут работать в режиме онлайн, используя существующую инфраструктуру.
Первоначальной целью проекта IRIS² было усиление разработчиков в космической сфере, устранение "черных пятен" в Интернете и обеспечение лучшей коммуникационной инфраструктуры для африканских стран. Теперь это подкреплено аргументами безопасности.
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ЕС вкладывает миллиарды в разработку новой системы спутниковой связи IRIS², которая должна заменить Starlink
ЕС планирует разработать собственную систему спутниковой связи IRIS², чтобы уменьшить зависимость от Starlink компании SpaceX. Система, которая может заработать к 2027 или 2028 году, обеспечит безопасную связь и военный интернет, что будет отвечать ключевым потребностям безопасности и обороны.
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