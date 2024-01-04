SpaceX запустила первую серию спутников с возможностью прямого доступа к сотовой связи

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с первым набором спутников Starlink, которые могут передавать телефонные сигналы из космоса непосредственно на смартфоны. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Американский оператор беспроводной связи будет использовать спутники Starlink, принадлежащие компании SpaceX Илона Маска, чтобы предоставить мобильным пользователям доступ к сети в некоторых частях Соединенных Штатов.

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Другие провайдеры беспроводной связи во всем мире, в частности японская KDDI, австралийская Optus, новозеландская One NZ, канадская Rogers, будут сотрудничать со SpaceX для запуска технологии прямой связи.

По данным телекоммуникационной компании T-Mobile, услуга прямой связи сначала начнется с обмена текстовыми сообщениями, а в ближайшие годы последуют возможности передачи аудио и других данных.

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