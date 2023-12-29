Ракета SpaceX Falcon Heavy запустила секретный космический самолет X-37B для Космических сил США после задержек
Киев • УНН
Американский военный космический самолет X-37B был запущен на ракете SpaceX Falcon Heavy для выполнения секретной миссии, что стало седьмым полетом и первым полетом на Falcon Heavy.
Американский военный космический самолет X-37B приступил к своей новой тайной миссии USSF-52 для Космических сил США, стартовав на ракете SpaceX Falcon Heavy, пишет УНН со ссылкой на Space.com.
Старт был из Космического центра Кеннеди NASA во Флориде в четверг вечером в 20:07 (03:07 29 декабря по Киеву) после нескольких недель задержек. Первые две попытки SpaceX запустить секретный военный космический самолет X-37-B в начале этого месяца были отложены из-за плохой погоды и проблемы с наземным оборудованием.
Запуск в четверг стал седьмым на сегодняшний день запуском X-37B, но это первый полет на ракете Falcon Heavy компании SpaceX, второй по мощности ракете, находящейся в настоящее время в эксплуатации (после системы космического запуска NASA).
Это был 95-й запуск SpaceX в 2023 году, а до следующего запуска, ракеты Falcon 9 с 23 спутниками Starlink, оставалось всего несколько часов.
SpaceX прекратила прямую трансляцию запуска Falcon Heavy до того, как космический план X-37B был выведен на последнюю орбиту по запросу Космических сил США.
Новая миссия X-37B, известная как OTV-7 ("Орбитальная испытательная машина-7"), а также USSF-52, очевидно, будет использовать преимущества ракеты; основные цели полета "включают эксплуатацию многоразового космического самолета на новых орбитальных режимах", написали представители Космических сил в предварительном обзоре миссии в прошлом месяце.
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Ракета SpaceX Falcon Heavy запустила секретный космический самолет X-37B для Космических сил США после задержек
Американский военный космический самолет X-37B был запущен на ракете SpaceX Falcon Heavy для выполнения секретной миссии, что стало седьмым полетом и первым полетом на Falcon Heavy.
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