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Южная Корея запустила первый разведывательный спутник с помощью SpaceX

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 04:36  •  22674 просмотра

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Южная Корея успешно запустила свой первый разведывательный спутник с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX с целью наблюдения за Северной Кореей. Спутник способен обнаруживать с орбиты объекты размером до 30 сантиметров.

Южная Корея запустила свой первый разведывательный спутник, который был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании Илона Маска Space X, сообщает УНН.

Запуск южнокорейского спутника состоялся на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

Южнокорейское информационное агентство The Yohnap сообщило, что вскоре после запуска спутник был выведен на орбиту и успешно установил связь с наземным управлением.

По информации The Yohnap, спутник, установленный на орбите на расстоянии от 400 до 600 километров от Земли, способен обнаруживать объекты размером всего в 30 сантиметров.

Таким образом, Южная Корея получила первый разведывательный спутник для наблюдения за Северной Кореей, обладающей ядерным оружием.

Сеул планирует запустить еще четыре разведывательных спутника до конца 2025 года.

Запуск южнокорейского спутника-шпиона состоялся менее чем через две недели после того, как Пхеньян вывел на орбиту собственный разведывательный спутник.

Северная Корея заявила, что ее спутник уже передал фотографии крупных американских и южнокорейских военных объектов, а также снимки столицы Италии – Рима. Однако Пхеньян не опубликовал ни одну из этих фотографий.

Сеул утверждает, что Северная Корея получала техническую помощь от Москвы в обмен на поставку оружия для использования в российской войне с Украиной.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Южная Корея запустила первый разведывательный спутник с помощью SpaceX

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