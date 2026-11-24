Энди Бёрнем. Фотография: Stefan Rousseau/PA

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм столкнулся с волной критики из-за приглашения инфлюенсеров из социальных сетей на Даунинг-стрит. Причиной стало видео, которое один из участников мероприятия опубликовал возле резиденции премьер-министра: на нём он открывает рот под популярную в интернете песню, содержащую нецензурную лексику, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

На Даунинг-стрит заявили, что Макс Балегде поступил правильно, удалив свою публикацию в TikTok, где он имитировал исполнение песни со словами "bomboclaat pussywagon chicken nuggets" после посещения мероприятия в резиденции премьер-министра.

Балегде получил приглашение в рамках инициативы Бернэма по налаживанию контактов с известными в интернете личностями. Термин "bomboclaat" — это ямайское ругательство, обозначающее менструальную тряпку.

После критики со стороны Кеми Баденох, Найджела Фараджа и других представитель премьер-министра назвал эту публикацию неприемлемой.

"Хорошо, что автор удалил этот контент, — отметил он. — Это, безусловно, неприемлемо, и тот факт, что видео было удалено, лишь подтверждает это. Создатели контента, конечно, несут ответственность за то, что публикуют".

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Он добавил, что премьер-министр правильно поступил, прислушавшись к авторам контента в социальных сетях, которые "охватывают миллионы людей, не получающих новости из традиционных СМИ".

Добавим

9 ноября создателей контента пригласили на приём в резиденцию на Даунинг-стрит, 10; впоследствии в интернете появились видеозаписи с этого вечера.

На одной из них Люк Гемнетт воспроизводит танец премьер-министра в исполнении Хью Гранта из фильма "Реальная любовь" (Love Actually) — прямо в помещении на Даунинг-стрит.

Представители Консервативной партии обвинили Бернэма в том, что он превратил Даунинг-стрит в посмешище, заявив, что не должен был позволять "обесценивать" резиденцию премьер-министра.

Кеми Баденох заявила: "Я считаю, что Энди Бернэм должен извиниться за то, что использует Даунинг-стрит как собственную студию для создания этих нелепых видео в TikTok". Она добавила, что эти видео увидят владимир путин и Си Цзиньпин — а значит, противники Великобритании "увидят, что наш премьер-министр — человек несерьёзный, и решат, что мы — несерьёзная страна". Упоминая видео Балегде, она отметила: "Я считаю постыдным то, что Даунинг-стрит, 10 — эти двери, являющиеся символом британской демократии, мирового влияния и авторитета, а также достоинства (ведь именно здесь мы принимаем таких гостей, как президент Зеленский, демонстрируя им поддержку со стороны британского народа), — подвергаются такому пренебрежению".

Фараж раскритиковал использование дверей на Даунинг-стрит, назвав это "детской выходкой" и унизительным поступком, однако добавил, что не стал бы запрещать инфлюенсерам посещать резиденцию премьер-министра.

"Я бы не позволил им вести себя так, как это произошло, — сказал он. — Это продемонстрировало определённое неуважение к этому месту и высокой должности; это было действительно очень неуместно".

На вопрос, принимали ли сотрудники резиденции участие в съёмках (учитывая, что все посетители обязаны сдавать свои электронные устройства перед входом), представитель премьер-министра ответил: "Сотрудники Даунинг-стрит присутствовали на приёме — как это обычно бывает на любом официальном мероприятии". Вместе с тем он добавил: "Что касается создания контента отдельными авторами, то ответственность за это лежит на самих авторах, а не на персонале Даунинг-стрит".

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Он защитил решение провести этот приём, отметив, что совокупная аудитория приглашённых инфлюенсеров превышает 470 миллионов человек. Он также подчеркнул, что премьер-министр "глубоко чтит" историю своей резиденции.

"Премьер-министр относится с огромным уважением к Даунинг-стрит, 10, но он также понимает, что сегодня миллионы людей не получают новости из традиционных СМИ — они черпают информацию из самых разных источников. И он стремится достучаться до людей там, где они находятся", — заявил представитель.