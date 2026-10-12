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Премьер-министр Британии Бернем заявил о вмешательстве России в голосование по Brexit

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Энди Бернем заявил, что Россия вмешивалась в референдум по Brexit. Москва это отрицает, а британский отчёт 2020 года не установил факта вмешательства.

Премьер-министр Британии Бернем заявил о вмешательстве России в голосование по Brexit

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил о вмешательстве России в голосование по Brexit 2016 года, предупредив избирателей во Франции и Германии о поддерживаемых Москвой попытках повлиять на их политику. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Бернем, который вступил в должность лидера Великобритании в июле и заявил в прошлом месяце, что Великобритания может рассмотреть возможность воссоединения с Европейским союзом в будущем, является первым премьер-министром Великобритании, открыто заявившим о наличии доказательств вмешательства России в референдум десять лет назад.

"Я задал вопрос, придя на Даунинг-стрит, было ли вмешательство России в референдум 2016 года? И получил четкий ответ: да, было", — сказал Бернем в интервью подкасту The Rest Is Politics, опубликованному в воскресенье, 11 октября.

Бернем не объяснил, каким образом, по его мнению, Россия вмешалась в референдум, и не привел подробностей о том, на каких доказательствах основывается это заявление.

Посольство России в Лондоне не сразу ответило на запрос о комментарии. Россия ранее отрицала вмешательство в голосование по Brexit, называя Великобританию охваченной антироссийской истерией.

Комментарии Бернема отличаются от комментариев бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, который агитировал за выход из ЕС и заявил в 2020 году, что нет никаких доказательств вмешательства России в референдум, отмечает издание.

Британцы проголосовали за выход из ЕС в 2016 году с результатом 52% против 48%, что, как пишет издание, привело к крупнейшему политическому кризису со времен Второй мировой войны.

Бернем сказал, что избиратели в европейских демократиях должны быть лучше информированы о попытках подорвать их политическую ситуацию.

"Я имею в виду, что сейчас важно четко заявить об этих вещах и, я считаю, помочь избирателям в Германии и Франции понять, что часть этой политики инициируется нашими врагами, а именно Россией", — сказал он.

Правительство Великобритании не смогло установить, вмешивалась ли Россия в референдум 2016 года о членстве в ЕС, согласно отчету парламентского комитета по разведке и безопасности за 2020 год. В отчете также отмечается, что Россия пыталась повлиять на референдум о независимости Шотландии 2014 года, на котором избиратели отвергли независимость.

В прошлом месяце Бернем заявил, что может провести кампанию за возвращение Великобритании в ЕС на следующих  выборах, возобновив спорные дебаты в стране о ее отношениях с континентом.

Париж призвал Британию "полностью вернуться" в ЕС08.10.26, 08:59 • 3610 просмотров

Юлия Шрамко

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