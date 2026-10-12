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Прем'єр Британії Бернем заявив про втручання росії у голосування щодо Brexit

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

Енді Бернем заявив, що росія втручалася в референдум щодо Brexit.

Прем'єр Британії Бернем заявив про втручання росії у голосування щодо Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив про втручання росії у голосування щодо Brexit 2016 року, попередивши виборців у Франції та Німеччині про підтримувані москвою спроби вплинути на їхню політику. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Бернем, який обійняв посаду лідера Великої Британії в липні та заявив минулого місяця, що Велика Британія може розглянути можливість возз'єднання з Європейським Союзом у майбутньому, є першим прем'єр-міністром Великої Британії, який відкрито заявив про наявність доказів втручання росії в референдум десять років тому.

"Я поставив питання, приходячи на Даунінг-стріт, чи було втручання росії в референдум 2016 року? І я отримав чітку відповідь, що так, було", – сказав Бернем в інтерв'ю подкасту The Rest Is Politics, опублікованому в неділю, 11 жовтня.

Бернем не пояснив, як, на його думку, росія втрутилася в референдум, і не навів подробиць про те, на яких доказах ґрунтується ця заява.

Посольство росії в Лондоні не одразу відповіло на запит про коментар. росія раніше заперечувала втручання в голосування щодо Brexit, називаючи Британію охопленою антиросійською істерією.

Коментарі Бернема відрізняються від коментарів колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який агітував за вихід з ЄС і заявив у 2020 році, що немає жодних доказів втручання росії в референдум, зазначає видання.

Британці проголосували за вихід з ЄС у 2016 році з результатом 52% проти 48%, що, як пише видання, призвело до найбільшої політичної кризи з часів Другої світової війни.

Бернем сказав, що виборці у європейських демократіях мають бути краще поінформовані про спроби підірвати їхню політичну ситуацію.

"Я маю на увазі, що зараз важливо чітко заявити про ці речі і, я вважаю, допомогти виборцям у Німеччині та Франції зрозуміти, що частина цієї політики ініціюється нашими ворогами, а саме росією", - сказав він.

Уряд Великої Британії не зміг встановити, чи втручалася росія у референдум 2016 року щодо членства в ЄС, згідно зі звітом комітету парламенту з питань розвідки та безпеки за 2020 рік. У звіті також зазначається, що росія намагалася вплинути на референдум про незалежність Шотландії 2014 року, на якому виборці відхилили незалежність.

Минулого місяця Бернем заявив, що може провести кампанію за повернення Британії до ЄС на наступних  виборах, відновивши суперечливі дебати країни щодо її відносин з континентом.

Париж закликав Британію "повністю повернутися" до ЄС08.10.26, 08:59 • 3612 переглядiв

Юлія Шрамко

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