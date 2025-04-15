Борис Джонсон розкритикував розмову Трампа з путіним, заявивши, що російський диктатор хоче продовжувати війну, а не вести переговори.
Франція готова використати своє ядерне стримування для захисту Європи та може розмістити ядерні винищувачі в Німеччині. Це відбувається на тлі загроз США вивести свої війська з континенту та заяв про можливе мирне врегулювання в Україні.
Президент США Трамп загострює конфлікт із Зеленським та переймає наративи, що вигідні також москві. Після переговорів США та рф у Ер-Ріяді без участі України, Трамп поставив під сумнів легітимність української влади.
Колишній прем'єр Британії спростував заяву Трампа про 4% рейтинг Зеленського. Джонсон закликав ЄС розморозити російські активи для підтримки України.
Ліндсі Грем запропонував автоматичний вступ України до НАТО у випадку нового російського вторгнення. Сенатор також закликав озброїти Україну F-16 та висловив підтримку позиції Трампа щодо путіна.
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія був присутній на інавгурації Трампа в ротонді Капітолію. Він став одним із небагатьох іноземних високопоставлених гостей разом з Борисом Джонсоном та Джорджією Мелоні.
Колишній прем'єр Британії назвав путіна нецензурним словом через його імперські амбіції щодо України та країн Балтії. Джонсон заявив, що росія більше не є імперією, і це потрібно усвідомити.
Ілон Маск шукає способи змусити британського прем'єр-міністра Кіра Стармера піти у відставку до виборів 2029 року. Мільярдер приватно обговорює це з союзниками та використовує соцмережу X для тиску.
60-річний актор зізнався, що його коліна не витримають ще одного фільму про Джона Віка. Франшиза, яка зібрала понад мільярд доларів, може завершитися на четвертій частині.
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знявся в українській комедії "Потяг у 31 грудня". Про це повідомив телеведучий Юрій Горбунов, подякувавши політику за участь у зйомках.
Борис Джонсон заявив про необхідність розміщення багатонаціональних європейських миротворчих сил на кордоні України після мирної угоди. Експрем'єр наголосив на моральній відповідальності Британії перед Україною через Будапештський меморандум.
27-річна зірка "Опенгеймера" Флоренс П'ю розповіла про заморожування яйцеклітин після діагностування синдрому полікістозних яєчників. Актриса прийняла це рішення, незважаючи на сімейну історію пізньої фертильності.
Німеччина під керівництвом Шольца відіграватиме вирішальну роль у питаннях вступу України до НАТО та припинення війни.
Ведуча BBC Лаура Кенссберг випадково надіслала Борису Джонсону свої брифінгові нотатки. Через це інтерв'ю з колишнім прем'єр-міністром Великобританії було скасовано в найкоротші терміни.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц прагне відновити прямі контакти з президентом РФ Путіним. Розмову планують провести напередодні зустрічі "Великої двадцятки" у Бразилії в листопаді.
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїх мемуарах розкрив, що королева Єлизавета II страждала від раку кісток. Він описав її останній вигляд та рішучість виконати обов'язок до кінця.
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розглядається як потенційний головний редактор The Daily Telegraph. Надхім Захаві обговорює цю ідею з інвесторами під час переговорів про купівлю видання.
Борис Джонсон заявив, що Трамп перебуває у відмінній формі після нещодавнього замаху на його життя, і висловив упевненість у рішучій підтримці Трампом України та захисту демократії.
Прогнозується, що в результаті історичної перемоги Лейбористська партія сера Кейра Стармера прийде до влади з безпрецедентною більшістю голосів, а Консервативна партія Ріші Сунака зіткнеться з однією з найгірших поразок в своїй історії.
Кулеба розвінчав "одну з улюблених брехень, яку просуває росія" щодо мирних переговорів навесні 2022 року.
Єрмак обговорив з колишнім головою НАТО Расмуссеном та іншими міжнародними діячами проект доповіді щодо майбутнього членства України в НАТО, підготовку до Мирного саміту у Швейцарії, а також необхідність гарантій безпеки та підтримки з боку країн-партнерів в умовах триваючої війни з Росією.
Британський парламент прийняв закон про заборону куріння для людей, народжених після 2009 року, з метою створення "покоління, вільного від тютюнового диму".
Борис Джонсон провів таємну зустріч з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро в Каракасі, щоб обговорити війну в Україні.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до Києва з двома міністрами кабінету, щоб підтвердити непохитну підтримку Канадою України проти російського вторгнення.
Прем'єр-міністри Італії, Джорджія Мелоні та Бельгії Александр Де Кру прибули до Києва, щоб висловити солідарність з Україною у другу річницю російського вторгнення.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та британський політик Борис Джонсон приїхали до Києва.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав американських законодавців проголосувати за пакет безпекової допомоги Україні та іншим партнерам на суму 95 мільярдів доларів.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликатиме союзників по ЄС збільшити оборонне виробництво, щоб допомогти Україні.
Союзники України по НАТО відчувають провину за те, що не надали Україні членство в Альянсі, що зробило можливим російське вторгнення. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що бездіяльність НАТО дала путіну привід думати, що Захід несерйозно ставиться до України.