Союзники по НАТО відчувають провину за те, що не надали Україні членство, заохочуючи вторгнення путіна - Борис Джонсон

Союзники України по НАТО відчувають провину за те, що не надали Україні членство в Альянсі, що зробило можливим російське вторгнення. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що бездіяльність НАТО дала путіну привід думати, що Захід несерйозно ставиться до України.