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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20175 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 136550 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 10:52 • 128373 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192887 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76827 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

Борис Джонсон розкритикував розмову Трампа з путіним, заявивши, що російський диктатор хоче продовжувати війну, а не вести переговори.

Війна • 19 березня, 07:34 • 116710 перегляди

Франція може розмістити ядерні винищувачі в Німеччині - The Telegraph

Франція готова використати своє ядерне стримування для захисту Європи та може розмістити ядерні винищувачі в Німеччині. Це відбувається на тлі загроз США вивести свої війська з континенту та заяв про можливе мирне врегулювання в Україні.

Війна • 25 лютого, 08:29 • 31605 перегляди

Після переговорів у Ер-Ріяді, Трамп все більш підтримує вигідні рф наративи та називає Зеленського "диктатором" - CNN

Президент США Трамп загострює конфлікт із Зеленським та переймає наративи, що вигідні також москві. Після переговорів США та рф у Ер-Ріяді без участі України, Трамп поставив під сумнів легітимність української влади.

Політика • 19 лютого, 18:24 • 70963 перегляди

Рейтинг Зеленського приблизно такий самий, як у Трампа - Джонсон

Колишній прем'єр Британії спростував заяву Трампа про 4% рейтинг Зеленського. Джонсон закликав ЄС розморозити російські активи для підтримки України.

Політика • 19 лютого, 14:47 • 30347 перегляди

Грем: Україна має автоматично вступити в НАТО, якщо росія знову вторгнеться в країну

Ліндсі Грем запропонував автоматичний вступ України до НАТО у випадку нового російського вторгнення. Сенатор також закликав озброїти Україну F-16 та висловив підтримку позиції Трампа щодо путіна.

Війна • 15 лютого, 14:07 • 26433 перегляди

Арахамія був присутній на інавгурації Трампа - ЗМІ

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія був присутній на інавгурації Трампа в ротонді Капітолію. Він став одним із небагатьох іноземних високопоставлених гостей разом з Борисом Джонсоном та Джорджією Мелоні.

Політика • 26 січня, 15:30 • 55993 перегляди

Йоб***й ідіот, імперії більше немає: Джонсон різко висловився про амбіції путіна

Колишній прем'єр Британії назвав путіна нецензурним словом через його імперські амбіції щодо України та країн Балтії. Джонсон заявив, що росія більше не є імперією, і це потрібно усвідомити.

Війна • 11 січня, 16:25 • 48485 перегляди

Маск намагається домогтися відставки прем'єра Британії - Financial Times

Ілон Маск шукає способи змусити британського прем'єр-міністра Кіра Стармера піти у відставку до виборів 2029 року. Мільярдер приватно обговорює це з союзниками та використовує соцмережу X для тиску.

Новини Світу • 9 січня, 09:55 • 22333 перегляди

Кіану Рівз вважає, що його коліна не витримали б ще одного фільму про Джона Віка

60-річний актор зізнався, що його коліна не витримають ще одного фільму про Джона Віка. Франшиза, яка зібрала понад мільярд доларів, може завершитися на четвертій частині.

Культура • 29 грудня, 12:48 • 117336 перегляди

Борис Джонсон з'явився в українському новорічному фільмі - що відомо

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знявся в українській комедії "Потяг у 31 грудня". Про це повідомив телеведучий Юрій Горбунов, подякувавши політику за участь у зйомках.

Культура • 28 грудня, 17:07 • 112283 перегляди

Джонсон пропонує розмістити британські війська на кордоні України після підписання мирної угоди

Борис Джонсон заявив про необхідність розміщення багатонаціональних європейських миротворчих сил на кордоні України після мирної угоди. Експрем'єр наголосив на моральній відповідальності Британії перед Україною через Будапештський меморандум.

Війна • 29 листопада, 11:23 • 19748 перегляди

Флоренс П’ю заморозила свої яйцеклітини: ось причина

27-річна зірка "Опенгеймера" Флоренс П'ю розповіла про заморожування яйцеклітин після діагностування синдрому полікістозних яєчників. Актриса прийняла це рішення, незважаючи на сімейну історію пізньої фертильності.

Здоров'я • 20 листопада, 11:05 • 105255 перегляди

Німеччина може стати ключовим гравцем у питанні завершення війни в Україні - FT

Німеччина під керівництвом Шольца відіграватиме вирішальну роль у питаннях вступу України до НАТО та припинення війни.

Політика • 29 жовтня, 08:38 • 15995 перегляди

BBC скасовує інтерв'ю з Борисом Джонсоном після того, як журналістка випадково надіслала свої запитання заздалегідь

Ведуча BBC Лаура Кенссберг випадково надіслала Борису Джонсону свої брифінгові нотатки. Через це інтерв'ю з колишнім прем'єр-міністром Великобританії було скасовано в найкоротші терміни.

Новини Світу • 3 жовтня, 15:23 • 15478 перегляди

Вперше за понад два роки Шольц може відновити контакт з путіним - ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прагне відновити прямі контакти з президентом РФ Путіним. Розмову планують провести напередодні зустрічі "Великої двадцятки" у Бразилії в листопаді.

Новини Світу • 1 жовтня, 11:03 • 12796 перегляди

Королева Єлизавета II хворіла на рак кісток - Борис Джонсон

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїх мемуарах розкрив, що королева Єлизавета II страждала від раку кісток. Він описав її останній вигляд та рішучість виконати обов'язок до кінця.

Новини Світу • 1 жовтня, 02:31 • 18653 перегляди

Борис Джонсон може стати головним редактором The Daily Telegraph

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розглядається як потенційний головний редактор The Daily Telegraph. Надхім Захаві обговорює цю ідею з інвесторами під час переговорів про купівлю видання.

Політика • 12 серпня, 23:00 • 29339 перегляди

Борис Джонсон зустрівся з Дональдом Трампом та обговорив підтримку України

Борис Джонсон заявив, що Трамп перебуває у відмінній формі після нещодавнього замаху на його життя, і висловив упевненість у рішучій підтримці Трампом України та захисту демократії.

Політика • 16 липня, 20:33 • 107301 перегляди

Опитування віддають лейбористам переконливу ​​перемогу на виборах у Великій Британії - FT

Прогнозується, що в результаті історичної перемоги Лейбористська партія сера Кейра Стармера прийде до влади з безпрецедентною більшістю голосів, а Консервативна партія Ріші Сунака зіткнеться з однією з найгірших поразок в своїй історії.

Новини Світу • 4 липня, 13:00 • 17612 перегляди

"Абсурд": Кулеба розвінчав "одну з улюблених брехень, яку просуває росія" щодо мирних переговорів навесні 2022 року

Кулеба розвінчав "одну з улюблених брехень, яку просуває росія" щодо мирних переговорів навесні 2022 року.

Війна • 14 травня, 14:22 • 22085 перегляди

Єрмак провів онлайн-зустріч із колишнім генсеком НАТО

Єрмак обговорив з колишнім головою НАТО Расмуссеном та іншими міжнародними діячами проект доповіді щодо майбутнього членства України в НАТО, підготовку до Мирного саміту у Швейцарії, а також необхідність гарантій безпеки та підтримки з боку країн-партнерів в умовах триваючої війни з Росією.

Війна • 7 травня, 21:43 • 27310 перегляди

Велика Британія забороняє куріння для тих, хто народився після 2009 року

Британський парламент прийняв закон про заборону куріння для людей, народжених після 2009 року, з метою створення "покоління, вільного від тютюнового диму".

Новини Світу • 17 квітня, 03:14 • 27891 перегляди

Стало відомо про таємну зустріч Бориса Джонсона з президентом Венесуели

Борис Джонсон провів таємну зустріч з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро в Каракасі, щоб обговорити війну в Україні.

Політика • 10 березня, 01:02 • 102807 перегляди

Джастін Трюдо прибув до Києва разом з віцепрем’єркою та міністром оборони

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до Києва з двома міністрами кабінету, щоб підтвердити непохитну підтримку Канадою України проти російського вторгнення.

Війна • 24 лютого, 10:17 • 61789 перегляди

До Києва прибули прем’єр-міністри Італії та Бельгії

Прем'єр-міністри Італії, Джорджія Мелоні та Бельгії Александр Де Кру прибули до Києва, щоб висловити солідарність з Україною у другу річницю російського вторгнення.

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Джастін Трюдо і Борис Джонсон у Києві - Гончаренко

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та британський політик Борис Джонсон приїхали до Києва.

Політика • 24 лютого, 06:57 • 112710 перегляди

"Увесь світ спостерігатиме": голова МЗС Британії закликав Конгрес США проголосувати за пакет допомоги Україні

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав американських законодавців проголосувати за пакет безпекової допомоги Україні та іншим партнерам на суму 95 мільярдів доларів.

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Голова МЗС Британії Кемерон закличе ЄС збільшити оборонне виробництво для допомоги Україні - ЗМІ

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликатиме союзників по ЄС збільшити оборонне виробництво, щоб допомогти Україні.

Політика • 14 лютого, 10:05 • 23936 перегляди

Союзники по НАТО відчувають провину за те, що не надали Україні членство, заохочуючи вторгнення путіна - Борис Джонсон

Союзники України по НАТО відчувають провину за те, що не надали Україні членство в Альянсі, що зробило можливим російське вторгнення. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що бездіяльність НАТО дала путіну привід думати, що Захід несерйозно ставиться до України.

Війна • 30 січня, 11:37 • 32283 перегляди