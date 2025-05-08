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Король Великої Британії та принц Уельський поклили вінок а церемонії подяки у Вестмінстерському абатстві

Київ • УНН

 • 2614 перегляди

Король Великої Британії та принц Уельський поклали вінки до могили Невідомого воїна у Вестмінстерському абатстві. На церемонії були присутні ветерани, політики та члени королівської родини.

Король Великої Британії та принц Уельський поклили вінок а церемонії подяки у Вестмінстерському абатстві

Королівське подружжя Великої Британії відвідали службу з нагоди 80-ї річниці Дня Перемоги у Вестмінстерському абатстві. Король Карл поклав вінок до могили Невідомого воїна, за ним те саме зробив принц Уельський.

Про це повідомляє УНН із посиланням на SkyNews.

Деталі

Королівське подружжя було серед 2 тисяч осіб, зокрема 78 ветеранів, які також відвідали церемонію у Лондоні.

Серед інших учасників були принц і принцеса Уельські, а також прем'єр-міністр сер Кір Стармер та деякі з його попередників зокрема Девід Кемерон і Борис Джонсон.

Король поклав вінок до могили Невідомого воїна з написом "Ми ніколи не забудемо", за ним квіти поклав і принц Уельський.

Поруч з ними 99-річний ветеран Кен Хей, який служив у піхотному полку, спостерігав за церемонією з інвалідного візка.

Нагадаємо

Збройні Сили України долучилися до ходи у Великій Британії з нагоди 80-річчя Перемоги в Європі. У параді брали участь військові НАТО, а королівська родина спостерігала за дійством.

Тисячі людей вишикувалися на вулицях Лондону, де розпочалися чотириденні загальнобританські святкування 80-ї річниці з моменту оголошення сером Вінстоном Черчиллем перемоги на континенті.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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