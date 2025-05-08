Король Великобритании и принц Уэльский возложили венок на церемонии благодарности в Вестминстерском аббатстве
Киев • УНН
Король Великобритании и принц Уэльский возложили венки к могиле Неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве. На церемонии присутствовали ветераны, политики и члены королевской семьи.
Королевская чета Великобритании посетили службу по случаю 80-й годовщины Дня Победы в Вестминстерском аббатстве. Король Карл возложил венок к могиле Неизвестного воина, за ним то же самое сделал принц Уэльский.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на SkyNews.
Детали
Королевская чета была среди 2 тысяч человек, в том числе 78 ветеранов, которые также посетили церемонию в Лондоне.
Среди других участников были принц и принцесса Уэльские, а также премьер-министр сэр Кир Стармер и некоторые из его предшественников, в частности Дэвид Кэмерон и Борис Джонсон.
Король возложил венок к могиле Неизвестного воина с надписью "Мы никогда не забудем", за ним цветы возложил и принц Уэльский.
Рядом с ними 99-летний ветеран Кен Хей, который служил в пехотном полку, наблюдал за церемонией с инвалидной коляски.
Напомним
Вооруженные Силы Украины присоединились к шествию в Великобритании по случаю 80-летия Победы в Европе. В параде принимали участие военные НАТО, а королевская семья наблюдала за действом.
Тысячи людей выстроились на улицах Лондона, где начались четырехдневные общебританские празднования 80-й годовщины с момента объявления сэром Уинстоном Черчиллем победы на континенте.