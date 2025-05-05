Парад Перемоги в Європі: українські військові долучились до ходи у Британії

Сьогодні у Великій Британії святкують 80-у річницю Дня Перемоги в Європі. Збройні Сили України також долучилися до ходи на параді, за яким спостерігала уся королівська родина. Про це повідомляє УНН із посиланням на Спільну делегацію Великобританії в НАТО.

Тисячі людей вишикувалися на вулицях Лондону, де розпочалися чотириденні загальнобританські святкування 80-ї річниці з моменту оголошення сером Вінстоном Черчиллем перемоги на континенті.

Сьогодні Збройні Сили України долучилися до ходи у Великій Британії з нагоди 80-річчя Перемоги в Європі. Їхня участь нагадує нам, що Україна зараз на передовій свободи - йдеться у дописі.

Водночас зазначається, що маршували також 75 військовослужбовців країн-членів НАТО.

Королівська родина спостерігала за польотом авіації Королівських ВПС з балкона Букінгемського палацу. Вони махали руками з балкона, перш ніж оркестр заграв пісню "Боже, бережи короля".

Перед цим король встав, щоб віддати шану військовослужбовцям союзників НАТО, включаючи США, Німеччину та Францію, які приєдналися до 1300 військовослужбовців збройних сил Великої Британії в марші до Букінгемського палацу.

Туску кинули під ноги димову шашку під час меморіальних заходів у Нідерландах