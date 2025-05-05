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Парад Победы в Европе: украинские военные присоединились к шествию в Британии

Киев • УНН

 • 994 просмотра

Вооруженные Силы Украины присоединились к шествию в Великобритании по случаю 80-летия Победы в Европе. В параде участвовали военные НАТО, а королевская семья наблюдала за действом.

Парад Победы в Европе: украинские военные присоединились к шествию в Британии

Сегодня в Великобритании празднуют 80-ю годовщину Дня Победы в Европе. Вооруженные Силы Украины также присоединились к шествию на параде, за которым наблюдала вся королевская семья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Совместную делегацию Великобритании в НАТО.

Тысячи людей выстроились на улицах Лондона, где начались четырехдневные общебританские празднования 80-й годовщины с момента объявления сэром Уинстоном Черчиллем победы на континенте.

Сегодня Вооруженные Силы Украины присоединились к шествию в Великобритании по случаю 80-летия Победы в Европе. Их участие напоминает нам, что Украина сейчас на передовой свободы 

- говорится в заметке.

В то же время отмечается, что маршировали также 75 военнослужащих стран-членов НАТО.

Королевская семья наблюдала за полетом авиации Королевских ВВС с балкона Букингемского дворца. Они махали руками с балкона, прежде чем оркестр заиграл песню "Боже, храни короля".

Перед этим король встал, чтобы отдать дань уважения военнослужащим союзников НАТО, включая США, Германию и Францию, которые присоединились к 1300 военнослужащим вооруженных сил Великобритании в марше к Букингемскому дворцу.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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