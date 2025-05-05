Туска бросили под ноги дымовую шашку во время мемориальных мероприятий в Нидерландах

Во время празднования Дня освобождения в Нидерландах, где Дональд Туск и его нидерландский коллега Дик Схоф должны были зажечь так называемое "пламя освобождения", кто-то из толпы бросил к ногам премьера Польши файер. Главу польского правительства мгновенно сняли со сцены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

5 мая Дональд Туск принял участие в праздновании 80-й годовщины со Дня освобождения Нидерландов, посвященного завершению немецкой оккупации.

Во время церемонии к ногам польского премьер-министра упал файер, который кто-то бросил из толпы, отдельные люди из которой держали плакаты с критикой войны в секторе Газа. Туска мгновенно сняли со сцены.

Издание отмечает, что этот инцидент мог быть направлен против польского премьера. В то же время во время предыдущей части церемонии, когда выступал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, некоторые люди выкрикивали пропалестинские лозунги. Нидерландские СМИ сообщили о пяти арестованных.

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