Туска бросили под ноги дымовую шашку во время мемориальных мероприятий в Нидерландах

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Миссия остаться. Эксперт объяснил, почему Дума прибегает к манипуляциям по законопроекту о реформе АРМА
Эксклюзив
14:12 • 4000 просмотра

Миссия остаться. Эксперт объяснил, почему Дума прибегает к манипуляциям по законопроекту о реформе АРМА

08:41 • 55562 просмотра

Курская операция достигла большинства поставленных целей - Сырский

Эксклюзив
5 мая, 06:29 • 99917 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ

Эксклюзив
5 мая, 06:08 • 109328 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая

3 мая, 09:33 • 150743 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 176063 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

3 мая, 06:01 • 210221 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 109491 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 103124 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 102875 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+14°
2.2м/с
63%
746 мм
Популярные новости

Цены на нефть обвалились на фоне ускорения ОПЕК+ с увеличением добычи

5 мая, 05:19 • 56630 просмотра

В Израиле согласовали активизацию боевых действий против ХАМАС и мобилизацию резервистов - AP

5 мая, 07:29 • 56357 просмотра

"Громовержцы" от Marvel начали летний сезон проката с $162 млн сборов в мире

5 мая, 07:50 • 46685 просмотра

Леди Гага обратилась к фанатам после попытки теракта на самом масштабном концерте певицы в Рио-де-Жанейро

5 мая, 08:03 • 38393 просмотра

Шон Пенн: Трамп, как "ревнивый убийца", может уничтожить мир из-за собственных амбиций

08:45 • 35076 просмотра
публикации

Наука, которая кормит Украину: как развитие украинского животноводства обеспечивает продовольственную безопасность государства?

13:53 • 10439 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ
Эксклюзив

5 мая, 06:29 • 99917 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая
Эксклюзив

5 мая, 06:08 • 109328 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 210221 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 99925 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Роберт Фицо

Папа Франциск

Фридрих Мерц

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Германия

Донецкая область

Реклама
УНН Lite

Шон Пенн: Трамп, как "ревнивый убийца", может уничтожить мир из-за собственных амбиций

08:45 • 35510 просмотра

Леди Гага обратилась к фанатам после попытки теракта на самом масштабном концерте певицы в Рио-де-Жанейро

5 мая, 08:03 • 38842 просмотра

"Громовержцы" от Marvel начали летний сезон проката с $162 млн сборов в мире

5 мая, 07:50 • 47125 просмотра

Два миллиона человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии

4 мая, 16:24 • 27814 просмотра

День Звездных войн: факты о киносаге, которые вас удивят

4 мая, 04:30 • 45377 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

Сухой Су-30

Saab JAS 39 Gripen

F-16 Fighting Falcon

Dassault Rafale

Туска бросили под ноги дымовую шашку во время мемориальных мероприятий в Нидерландах

Киев • УНН

 • 3526 просмотра

Во время празднования Дня освобождения Нидерландов в сторону премьера Польши Дональда Туска бросили файер. Инцидент произошел, когда Туск должен был зажечь "пламя освобождения".

Туска бросили под ноги дымовую шашку во время мемориальных мероприятий в Нидерландах

Во время празднования Дня освобождения в Нидерландах, где Дональд Туск и его нидерландский коллега Дик Схоф должны были зажечь так называемое "пламя освобождения", кто-то из толпы бросил к ногам премьера Польши файер. Главу польского правительства мгновенно сняли со сцены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

5 мая Дональд Туск принял участие в праздновании 80-й годовщины со Дня освобождения Нидерландов, посвященного завершению немецкой оккупации.

Во время церемонии к ногам польского премьер-министра упал файер, который кто-то бросил из толпы, отдельные люди из которой держали плакаты с критикой войны в секторе Газа. Туска мгновенно сняли со сцены.

Издание отмечает, что этот инцидент мог быть направлен против польского премьера. В то же время во время предыдущей части церемонии, когда выступал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, некоторые люди выкрикивали пропалестинские лозунги. Нидерландские СМИ сообщили о пяти арестованных.

Франция и Польша подпишут оборонный пакт на фоне угроз со стороны россии и США - FT 02.05.25, 09:40 • 3614 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости Мира
Франция
Нидерланды
Дональд Туск
Соединенные Штаты
Польша
Brent
$60.53
Bitcoin
$94,231.90
S&P 500
$5,654.63
Tesla
$280.14
Газ TTF
$32.78
Золото
$3,322.25
Ethereum
$1,808.93