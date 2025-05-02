Франция и Польша подпишут оборонный пакт на фоне угроз со стороны россии и США - FT
Киев • УНН
Франция и Польша 9 мая подпишут соглашение о сотрудничестве в обороне, энергетике и экономике. Это происходит на фоне угрозы со стороны РФ и изменения политики США.
Франция и Польша подпишут новый всеобъемлющий двусторонний договор, который будет охватывать вопросы обороны, энергетики и экономики, на фоне угроз со стороны РФ и изменения политики США. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
Как сообщает СМИ, пакт будет подписан президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском 9 мая, когда Европа будет праздновать 80-летие окончания Второй мировой войны.
Это соглашение разрабатывалось годами, но снова приобрело после заявлений президента США Дональда Трампа и его угроз отозвать американские гарантии, которые десятилетиями поддерживали европейскую безопасность.
Туск также посылает сейчас сообщение Вашингтону, нашему главному союзнику на протяжении стольких лет
Это четкий сигнал о том, что Польша не только зависит от США, но и может иметь других сильных ядерных союзников
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Оборонный пакт появился после того, как Туск недавно предположил, что Польша открыта для изучения способов быть прикрытой Францией, которая обладает ядерным оружием. Туск также говорил о разработке Польшей собственных ядерных боеголовок для сдерживания России.
Франция десятилетиями заявляла, что "жизненно важные интересы", определяющие применение атомного оружия, имеют "европейское измерение". Французский чиновник заявил, что Макрон и Туск вряд ли придут к каким-либо выводам относительно ядерного сдерживания, когда встретятся для подписания пакта.
Сообщается, что документ будет охватывать широкий круг тем и предоставит Польше соглашение, аналогичное тем, что уже объединяют Францию, Германию, Италию и Испанию. Франция также имеет более узкие договоры, сфокусированные на обороне, с другими странами, как, например, соглашение Ланкастер-хаус с Великобританией.
Ранее на этой неделе Туск заявил, что договор приведет к "очень серьезному ускорению" экономической и военной безопасности на континенте.
Также Франция намерена активнее приобщиться к энергетическому переходу Польши - страны, которая до сих пор в значительной степени зависит от угля. На фоне стремительного роста польских оборонных расходов (4,7% ВВП в 2025 году), Париж рассчитывает увеличить продажу своей военной техники - в частности вертолетов, подводных лодок и самолетов - несмотря на конкуренцию со стороны США и Южной Кореи.
Французский чиновник заявил, что договор также продемонстрировал, что Париж рассматривает Варшаву как все более важного партнера на фоне войны в Украине.
По информации, Макрон прилагает дипломатические усилия, чтобы повлиять на Трампа на мирных переговорах по Украине, которые администрация США ведет с Москвой и Киевом, а также предотвратить угрозу повышения пошлин США на европейский импорт.
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Франция и Польша модернизируют двусторонний договор, заключенный в 1991 году, вскоре после того, как Польша освободилась от коммунистического режима и за несколько лет до ее вступления в НАТО, а затем в ЕС.
Цель состоит в том, чтобы углубить и реализовать ключевые элементы франко-польских отношений, включая оценку угроз, совместные оборонные проекты и расширение диалога по стратегическим вопросам, в частности ядерного сдерживания
Также, согласно новому договору, Франция сможет увеличить продажу военной техники Польше.
Макрон сейчас говорит о необходимости закупать европейское, но все понимают, что его приоритетом является продажа французского [оборудования] Польше и другим партнерам по ЕС
Честно говоря, Франция на самом деле не взаимодействует с Польшей и не видит в нас хорошего партнера, но теперь, когда США меняют свою политику, они также видят возможность усилить свое присутствие здесь
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