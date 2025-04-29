Европейские лидеры не прибудут в Киев 9 мая - Politico

Лидеры Польши, Великобритании, Франции и Германии не прибудут в Киев 9 мая по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.

Украина пригласила европейских лидеров на саммит 9 мая, чтобы противостоять негативным последствиям от победного парада путина в москве. Но премьер-министр Польши Дональд Туск вместо этого отправится в тот день в Нанси, чтобы подписать договор о безопасности с президентом Эммануэлем Макроном, тогда как премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло - пишет издание.

Также отмечается, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать без своих польского и британского коллег.

Дополнение

В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует посетить парад в москве 9 мая, несмотря на призывы ЕС воздержаться от этого. Он подчеркнул, что почтит память красноармейцев, освобождавших Словакию.

Лидеры европейских стран предупредили президента Сербии Александра Вучича о последствиях его вероятной поездки в москву 9 мая на военный парад, организованный российским диктатором владимиром путиным.