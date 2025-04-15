Фіцо пообіцяв відвідати парад у москві 9 травня, попри застереження ЄС
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує відвідати парад у москві 9 травня, незважаючи на заклики ЄС утриматися від цього. Він підкреслив, що вшанує пам'ять червоноармійців, які визволяли Словаччину.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо збирається відвідати парад у москві 9 травня - попри заклики лідерів країн-членів Європейського Союзу утриматися від таких поїздок. Про це він написав у Facebook, повідомляє УНН.
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Фіцо нагадав, що висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас застерігла лідерів блоку від участі в травневих святкуваннях у столиці рф.
Я збираюся в Москву 9 травня. Попередження пані Каллас - це шантаж чи оголошення про те, що після повернення з москви я буду покараний? Я не знаю, але я знаю, що зараз 2025 рік, а не 1939-й
Він зазначив, що застереження Каллас підтверджує, що "нам потрібна дискусія в ЄС про природу демократії".
Хочу повідомити, що я є законним прем’єр-міністром Словаччини – суверенної країни. Ніхто не може сказати мені, куди я повинен або не повинен їхати. Поїду в москву, щоб віддати шану тисячам червоноармійців, які полягли, визволяючи Словаччину
Він додав, що є одним із небагатьох лідерів в ЄС, який "постійно говорить про необхідність миру в Україні і не належить до числа палких прихильників продовження цієї безглуздої війни".
Нагадаємо
Днями голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що лідери країн ЄС не повинні брати участь у жодних заходах у москві 9 травня. Натомість вона закликала європейських лідерів частіше відвідувати Україну для демонстрації солідарності.
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