Фіцо пообіцяв відвідати парад у москві 9 травня, попри застереження ЄС

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо збирається відвідати парад у москві 9 травня - попри заклики лідерів країн-членів Європейського Союзу утриматися від таких поїздок. Про це він написав у Facebook, повідомляє УНН.

Фіцо нагадав, що висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас застерігла лідерів блоку від участі в травневих святкуваннях у столиці рф.

Я збираюся в Москву 9 травня. Попередження пані Каллас - це шантаж чи оголошення про те, що після повернення з москви я буду покараний? Я не знаю, але я знаю, що зараз 2025 рік, а не 1939-й

Він зазначив, що застереження Каллас підтверджує, що "нам потрібна дискусія в ЄС про природу демократії".

Хочу повідомити, що я є законним прем’єр-міністром Словаччини – суверенної країни. Ніхто не може сказати мені, куди я повинен або не повинен їхати. Поїду в москву, щоб віддати шану тисячам червоноармійців, які полягли, визволяючи Словаччину