Фіцо пообіцяв відвідати парад у москві 9 травня, попри застереження ЄС

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 18543 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 80635 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 43039 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 48395 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

16 квітня, 08:19 • 55333 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 98188 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 89414 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 35747 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60770 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 109960 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
48%
Популярнi новини

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 98332 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 58636 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 33456 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 27539 перегляди

Петиція про підвищення зарплат вчителям набрала потрібну кількість голосів

10:17 • 15972 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 80593 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 98442 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 98167 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 89393 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 187532 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 58701 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 31015 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 31941 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 33118 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 35325 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Фіцо пообіцяв відвідати парад у москві 9 травня, попри застереження ЄС

Київ • УНН

 • 3934 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує відвідати парад у москві 9 травня, незважаючи на заклики ЄС утриматися від цього. Він підкреслив, що вшанує пам'ять червоноармійців, які визволяли Словаччину.

Фіцо пообіцяв відвідати парад у москві 9 травня, попри застереження ЄС

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо збирається відвідати парад у москві 9 травня - попри заклики лідерів країн-членів Європейського Союзу утриматися від таких поїздок. Про це він написав у Facebook, повідомляє УНН.

Деталі

Фіцо нагадав, що висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас застерігла лідерів блоку від участі в травневих святкуваннях у столиці рф.

Я збираюся в Москву 9 травня. Попередження пані Каллас - це шантаж чи оголошення про те, що після повернення з москви я буду покараний? Я не знаю, але я знаю, що зараз 2025 рік, а не 1939-й

- написав глава словацького уряду.

Він зазначив, що застереження Каллас підтверджує, що "нам потрібна дискусія в ЄС про природу демократії".

Хочу повідомити, що я є законним прем’єр-міністром Словаччини – суверенної країни. Ніхто не може сказати мені, куди я повинен або не повинен їхати. Поїду в москву, щоб віддати шану тисячам червоноармійців, які полягли, визволяючи Словаччину

- повідомив Фіцо.

Він додав, що є одним із небагатьох лідерів в ЄС, який "постійно говорить про необхідність миру в Україні і не належить до числа палких прихильників продовження цієї безглуздої війни".

Нагадаємо

Днями голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що лідери країн ЄС не повинні брати участь у жодних заходах у москві 9 травня. Натомість вона закликала європейських лідерів частіше відвідувати Україну для демонстрації солідарності.

Сила дипломатії проти військового параду кремля: європейських чиновників запрошують до Києва на 9 травня14.04.25, 15:25 • 7608 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Кая Каллас
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Словаччина
Україна
Brent
$65.56
Bitcoin
$83,770.10
S&P 500
$5,314.75
Tesla
$247.33
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,328.45
Ethereum
$1,569.40