Країни-кандидати в ЄС не повинні брати участь у заходах 9 травня у москві – Каллас
Київ • УНН
Кая Каллас закликала країни-кандидати в ЄС не брати участь у заходах 9 травня в москві. Також вона закликала лідерів ЄС частіше відвідувати Україну для підтримки.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що країни-кандидати на вступ до ЄС не повинні брати участь у жодних заходах у москві 9 травня, натомість закликала європейських лідерів частіше відвідувати Україну для демонстрації солідарності. Про це вона заявила під час пресконференції, передає УНН.
Ми чітко дали зрозуміти, що не хочемо, щоб жодна країна-кандидат брала участь у цих заходах 9 травня у москві. Тож це було дуже чітко
Водночас вона підкреслила, що важливою є не лише відмова від участі в російських заходах, а й активна підтримка України.
Коли мова йде про візит до Києва, то, звісно, я закликаю не лише країни-члени ЄС, а й представників інституцій відвідувати Київ та Україну якомога більше, щоб показати нашу солідарність і нашу готовність бути разом з Україною. Тож, звісно, ми завжди шукаємо можливості, щоб відвідати Україну
Нагадаємо
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що Європейський Союз закликав країни-кандидати на вступ до блоку утриматися від участі в заходах до 9 травня в росії, включно з військовим парадом у москві. Вона також наголосила, що підтримка України залишається одним із ключових пріоритетів ЄС.