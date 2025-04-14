Країни-кандидати в ЄС не повинні брати участь у заходах 9 травня у москві – Каллас

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що країни-кандидати на вступ до ЄС не повинні брати участь у жодних заходах у москві 9 травня, натомість закликала європейських лідерів частіше відвідувати Україну для демонстрації солідарності. Про це вона заявила під час пресконференції, передає УНН.

Ми чітко дали зрозуміти, що не хочемо, щоб жодна країна-кандидат брала участь у цих заходах 9 травня у москві. Тож це було дуже чітко - зазначила Каллас.

Водночас вона підкреслила, що важливою є не лише відмова від участі в російських заходах, а й активна підтримка України.

Коли мова йде про візит до Києва, то, звісно, я закликаю не лише країни-члени ЄС, а й представників інституцій відвідувати Київ та Україну якомога більше, щоб показати нашу солідарність і нашу готовність бути разом з Україною. Тож, звісно, ми завжди шукаємо можливості, щоб відвідати Україну - пояснила вона.

Нагадаємо

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що Європейський Союз закликав країни-кандидати на вступ до блоку утриматися від участі в заходах до 9 травня в росії, включно з військовим парадом у москві. Вона також наголосила, що підтримка України залишається одним із ключових пріоритетів ЄС.