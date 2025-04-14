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Страны-кандидаты в ЕС не должны участвовать в мероприятиях 9 мая в москве – Каллас

Киев • УНН

 • 10243 просмотра

Кая Каллас призвала страны-кандидаты в ЕС не участвовать в мероприятиях 9 мая в москве. Также она призвала лидеров ЕС чаще посещать Украину для поддержки.

Страны-кандидаты в ЕС не должны участвовать в мероприятиях 9 мая в москве – Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны-кандидаты на вступление в ЕС не должны участвовать ни в каких мероприятиях в москве 9 мая, вместо этого призвала европейских лидеров чаще посещать Украину для демонстрации солидарности. Об этом она заявила во время пресс-конференции, передает УНН.

Мы четко дали понять, что не хотим, чтобы ни одна страна-кандидат участвовала в этих мероприятиях 9 мая в москве. Так что это было очень четко 

- отметила Каллас.

В то же время она подчеркнула, что важным является не только отказ от участия в российских мероприятиях, но и активная поддержка Украины.

Когда речь идет о визите в Киев, то, конечно, я призываю не только страны-члены ЕС, но и представителей институций посещать Киев и Украину как можно больше, чтобы показать нашу солидарность и нашу готовность быть вместе с Украиной. Поэтому, конечно, мы всегда ищем возможности, чтобы посетить Украину 

- пояснила она.

Напомним 

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что Европейский Союз призвал страны-кандидаты на вступление в блок воздержаться от участия в мероприятиях к 9 мая в россии, включая военный парад в москве. Она также подчеркнула, что поддержка Украины остается одним из ключевых приоритетов ЕС.

Алина Волянская

Алина Волянская

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