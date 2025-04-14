Страны-кандидаты в ЕС не должны участвовать в мероприятиях 9 мая в москве – Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны-кандидаты на вступление в ЕС не должны участвовать ни в каких мероприятиях в москве 9 мая, вместо этого призвала европейских лидеров чаще посещать Украину для демонстрации солидарности. Об этом она заявила во время пресс-конференции, передает УНН.

Мы четко дали понять, что не хотим, чтобы ни одна страна-кандидат участвовала в этих мероприятиях 9 мая в москве. Так что это было очень четко - отметила Каллас.

В то же время она подчеркнула, что важным является не только отказ от участия в российских мероприятиях, но и активная поддержка Украины.

Когда речь идет о визите в Киев, то, конечно, я призываю не только страны-члены ЕС, но и представителей институций посещать Киев и Украину как можно больше, чтобы показать нашу солидарность и нашу готовность быть вместе с Украиной. Поэтому, конечно, мы всегда ищем возможности, чтобы посетить Украину - пояснила она.

Напомним

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что Европейский Союз призвал страны-кандидаты на вступление в блок воздержаться от участия в мероприятиях к 9 мая в россии, включая военный парад в москве. Она также подчеркнула, что поддержка Украины остается одним из ключевых приоритетов ЕС.