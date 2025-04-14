Європейський Союз закликав країни-кандидати на вступ до блоку утриматися від участі в заходах до 9 травня в росії, включно з військовим парадом у москві. Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах в Люксембурзі, передає УНН.

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За словами Бражі, у ході неформальної зустрічі 13 квітня з партнерами із Західних Балкан відбулося чимало дискусій щодо спільної зовнішньої та безпекової політики, включно з санкційним тиском.

…дуже чіткі вказівки країн-членів ЄС для кандидатів не брати участь у заходах 9 травня відповідно до цінностей ЄС - зазначила міністерка.

Вона також наголосила, що підтримка України залишається одним із ключових пріоритетів ЄС. За її словами, наступні обговорення стосуватимуться не лише фінансової допомоги Києву, а й військової підтримки, зокрема постачання систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо

Наприкінці жовтня 2024 прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дав інтерв'ю російській пропагандистці ользі скабєєвій і оголосив про бажання приїхати до москви 9 травня.