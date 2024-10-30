Фіцо дав інтерв'ю пропагандистці Скабєєвій і заявив про бажання приїхати до москви 9 травня
Київ • УНН
Роберт Фіцо в інтерв'ю російській пропагандистці висловив бажання приїхати до москви на святкування 80-річчя Перемоги. Прем'єр заявив, що хоче подякувати Червоній Армії та вшанувати пам'ять маршала Конєва.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дав інтерв'ю російській пропагандистці ользі скабєєвій і оголосив про бажання приїхати до москви 9 травня, передає УНН.
Пропагандистка опублікувала уривки з інтерв'ю у своєму Telegram.
На запитання, чи хоче він приїхати до москви 9 травня, Фіцо відповів: "Так, я буду дуже радий. Я подякую Червоній Армії, воїнам Червоної Армії. Під час святкування 80-річчя Карпатсько-Дуклінської операції, я сказав, що маршал Конєв заслужив пам'ятник у Словаччині. Я вважатиму за честь приїхати до москви для участі у святкуванні 80-річчя завершення Другої світової війни і, перш за все, перемоги над фашизмом".
скабєєва заявила, що їй щось підказує, що Фіцо обов'язково отримає запрошення в москву на 9 травня найближчим часом.
Фіцо заявив, що хоче відновити відносини з рф після війни в Україні04.10.2024, 12:39 • 56475 переглядiв
Доповнення
Раніше Роберт Фіцо вже заявляв, про бажання наступного року вирушити до мМоскви на святкування 80-річчя закінчення Другої світової війни.