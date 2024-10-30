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Фицо дал интервью пропагандистке скабеевой и заявил о желании приехать в москву 9 мая

Фицо дал интервью пропагандистке скабеевой и заявил о желании приехать в москву 9 мая

Киев  •  УНН

13:58 • 5227 просмотра

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Роберт Фицо в интервью российской пропагандистке выразил желание приехать в москву на празднование 80-летия Победы. Премьер заявил, что хочет поблагодарить Красную Армию и почтить память маршала Конева.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо  дал интервью российской пропагандистке ольге скабеевой и объявил о желании приехать в москву 9 мая, передает УНН.

Пропагандистка опубликовала отрывки из интервью в своем Telegram.

На вопрос, хочет ли он приехать в москву 9 мая, Фицо ответил: "Да, я буду очень рад. Я поблагодарю Красную Армию, воинов Красной Армии. Во время празднования 80-летия Карпатско-Дуклинской операции, я сказал, что маршал Конев заслужил памятник в Словакии. Я буду считать за честь приехать в москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и, прежде всего, победы над фашизмом".

скабеева заявила, что ей что-то подсказывает, что Фицо обязательно получите приглашение в москву на 9 мая в самое ближайшее время.

Фицо заявил, что хочет восстановить отношения с рф после войны в Украине4 октября 2024, 09:39 • 56042 просмотра

Дополнение

Ранее  Роберт Фицо уже заявлял, о желании  в следующем году отправиться в москву на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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