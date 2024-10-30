Фицо дал интервью пропагандистке скабеевой и заявил о желании приехать в москву 9 мая
Киев • УНН
Роберт Фицо в интервью российской пропагандистке выразил желание приехать в москву на празднование 80-летия Победы. Премьер заявил, что хочет поблагодарить Красную Армию и почтить память маршала Конева.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал интервью российской пропагандистке ольге скабеевой и объявил о желании приехать в москву 9 мая, передает УНН.
Пропагандистка опубликовала отрывки из интервью в своем Telegram.
На вопрос, хочет ли он приехать в москву 9 мая, Фицо ответил: "Да, я буду очень рад. Я поблагодарю Красную Армию, воинов Красной Армии. Во время празднования 80-летия Карпатско-Дуклинской операции, я сказал, что маршал Конев заслужил памятник в Словакии. Я буду считать за честь приехать в москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и, прежде всего, победы над фашизмом".
скабеева заявила, что ей что-то подсказывает, что Фицо обязательно получите приглашение в москву на 9 мая в самое ближайшее время.
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Ранее Роберт Фицо уже заявлял, о желании в следующем году отправиться в москву на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны.