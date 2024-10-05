Фицо хочет отправиться в москву в следующем году

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Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  117827 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  129433 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  130350 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  129899 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  111350 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  102366 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  120802 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123631 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  123971 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124355 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фицо хочет отправиться в москву в следующем году

Фицо хочет отправиться в москву в следующем году

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 16:37  •  938 просмотра

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении посетить Москву в 2025 году на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны. Он считает, что это не имеет отношения к текущей ситуации.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в следующем году хочет отправиться в москву на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны, сообщает словацкое издание SME, пишет УНН.

Детали

"Кто мне помешает в следующем году, когда исполнится 80 лет со дня окончания Второй мировой войны, отправиться на мирную демонстрацию в москву?" - спросил он в шоу "Sobotné dialógy". "Думаю, отправлюсь. А почему бы и не поехать", - ответил он на дополнительный вопрос, поедет ли он. "Какое это имеет отношение к настоящему времени", - добавил он.

Фицо заявил, что хочет восстановить отношения с рф после войны в Украине4 октября 2024, 09:39 • 54662 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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