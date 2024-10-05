Фицо хочет отправиться в москву в следующем году

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в следующем году хочет отправиться в москву на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны, сообщает словацкое издание SME, пишет УНН.

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"Кто мне помешает в следующем году, когда исполнится 80 лет со дня окончания Второй мировой войны, отправиться на мирную демонстрацию в москву?" - спросил он в шоу "Sobotné dialógy". "Думаю, отправлюсь. А почему бы и не поехать", - ответил он на дополнительный вопрос, поедет ли он. "Какое это имеет отношение к настоящему времени", - добавил он.

Фицо заявил, что хочет восстановить отношения с рф после войны в Украине