Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет восстановить нормальные отношения с Россией после окончания войны в Украине, противостоящей российскому военному вторжению с февраля 2022 года, сообщает словацкое издание Dennik N, пишет УНН.

Детали

"Если война закончится в период действия мандата этого правительства, я сделаю все, чтобы восстановить экономические и нормальные отношения с российской федерацией. Евросоюзу нужна российская федерация, российской федерации нужен Евросоюз. Дружеские отношения с Украиной будут для нас очень важными", - сказал Фицо, мандат нынешнего правительства которого закончится в 2027 году. Он добавил, что "конфликт в Украине не имеет военного решения".

В своей речи без дальнейших подробностей он также заявил, что президент Чехии Петр Павел "уже изменил свою позицию относительно войны в Украине". Подробностей, как указано, он не сообщил. Но издание приводит в пример интервью Павела американской газете New York Times.

Украина должна строить более реалистичные сценарии окончания войны - президент Чехии

Фицо, как сообщается, также высказался за сохранение транзита российского сырья в Европу через Украину. Перед встречей правительств Словакии и Украины, которая запланирована на следующую неделю, он заявил, что хотел бы, чтобы Украина оставалась транзитной страной для сырья, которое, по его словам, нужно Европе.

Дополнение

Страны Евросоюза ранее начали снижать зависимость, например, от газа из россии. Действующее соглашение о транзите российского газа через Украину в Европу заканчивается в конце этого года. Киев неоднократно заявлял, что не намерен его продлевать. После вторжения рф в Украину ЕС запретил импорт российской нефти; исключение было предоставлено Венгрии, Словакии и Чехии для поставок по трубопроводу "Дружба".