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Фіцо заявив, що хоче відновити відносини з рф після війни в Україні

Фіцо заявив, що хоче відновити відносини з рф після війни в Україні

Київ • УНН

 • 56472 перегляди

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив про бажання відновити економічні відносини з рф після закінчення війни в Україні. Він також виступає за збереження транзиту російської сировини до Європи через Україну.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче відновити нормальні відносини з росією після закінчення війни в Україні, яка протистоїть російському військовому вторгненню з лютого 2022 року, повідомляє словацьке видання Dennik N, пише УНН.

Деталі

"Якщо війна закінчиться в період дії мандату цього уряду, я зроблю все, щоби відновити економічні та нормальні відносини з російською федерацією. Євросоюзу потрібна російська федерація, російській федерації потрібен Євросоюз. Дружні відносини з Україною будуть для нас дуже важливими", - сказав Фіцо, мандат нинішнього уряду якого закінчиться 2027 року. Він додав, що "конфлікт в Україні не має військового вирішення".

У своїй промові без подальших подробиць він також заявив, що президент Чехії Петр Павел "уже змінив свою позицію щодо війни в Україні". Подробиць, як вказано, він не повідомив. Але видання наводить як приклад інтерв’ю Павела американській газеті New York Times.

Україна має будувати реалістичніші сценарії закінчення війни - президент Чехії23.09.24, 23:27 • 69910 переглядiв

Фіцо, як повідомляється, також висловився за збереження транзиту російської сировини до Європи через Україну. Перед зустріччю урядів Словаччини та України, яка запланована на наступний тиждень, він заявив, що хотів би, щоб Україна залишалася транзитною країною для сировини, яка, за його словами, потрібна Європі.

Доповнення

Країни Євросоюзу раніше почали знижувати залежність, наприклад, від газу з росії. Чинна угода про транзит російського газу через Україну до Європи закінчується наприкінці цього року. Київ неодноразово заявляв, що не має наміру його продовжувати. Після вторгнення рф в Україну ЄС заборонив імпорт російської нафти; виняток було надано Угорщині, Словаччині та Чехії для постачання трубопроводом "Дружба".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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