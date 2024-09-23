Україна має будувати реалістичніші сценарії закінчення війни - президент Чехії
Київ • УНН
Петр Павел вважає, що частина української території може тимчасово залишитися під російською окупацією. Він прогнозує, що війна може затягнутися на роки, а її кінець буде "десь посередині".
Президент Чехії Петр Павел, колишній генерал НАТО, котрий активно виступає на підтримку України, зауважив, що Київ має погодитися з тим, що деякі території можуть залишатися під контролем росії, принаймні "тимчасово". Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.
З огляду на те, що дружні до росії популістські лідери, такі як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, підривають європейську єдність, а втома від 19 місяців війни "зростає повсюди", Україні потрібно буде бути реалістом щодо своїх перспектив повернення території, окупованої росією. Найімовірнішим результатом війни – буде те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією,
Павел прогнозує, що ситуація може затягнутися на роки, і кінець війни, ймовірно, буде десь посередині, без поразки жодної зі сторін.
Як пояснив Павел, ні Україна, ні росія не можуть розраховувати на забезпечення своїх максималістських цілей. Для України це включає повернення всієї території, включно з Кримом. Для росії це вимога, щоб Україна офіційно поступилася землями, на які претендує москва, включаючи чотири регіони, які лише частково контролюються російськими військами.
Говорити про поразку України чи поразку росії – цього просто не станеться, тому кінець буде десь посередині,
Також Павел відкинув як "нісенітницю" наполегливі заклики популістських лідерів, таких як Орбан, про те, що Україна повинна негайно просити про мир і припинити виснажувати ресурси, які краще витрачати на внутрішні потреби Європи.
Однак, за його словами, українці повинні бути "реалістичними щодо підтримки, яку вони можуть отримати".
Президент Чехії підтримує удари України по цілях у Росії29.08.24, 22:35 • 78273 перегляди