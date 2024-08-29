Президент Чехії підтримує удари України по цілях у Росії

Чеський президент Петр Павел вважає, що Україна має право завдавати ударів по цілях на території Росії, використовуючи літаки F-16, які вона отримала від європейських союзників, зокрема Данії та Нідерландів. Про це Павел заявив під час візиту до Парижа, де брав участь у відкритті літньої Паралімпіади, пише novinky.cz, передає УНН.

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За його словами, якщо міжнародна спільнота допомагає Україні матеріально у відповідності до статті 51 Статуту ООН, то саме Україна має вирішувати, як використовувати надану їй зброю для захисту від російської агресії. Павел підкреслив, що Україна має повне право атакувати цілі на території Росії, оскільки саме Росія розпочала агресію і продовжує завдавати ударів по українській території.

"Той, хто має головну карту в руках, — це президент Путін. Він може припинити війну в будь-який момент, і це залежить лише від його рішення", — зазначив Павел.

Наразі російська сторона не демонструє готовності до переговорів про мир і продовжує наполягати на досягненні своїх цілей у так званій "спеціальній операції".

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