Президент Чехии поддерживает удары Украины по целям в России

Чешский президент Петр Павел считает, что Украина имеет право наносить удары по целям на территории России, используя самолеты F-16, которые она получила от европейских союзников, в частности Дании и Нидерландов. Об этом Павел заявил во время визита в Париж, где участвовал в открытии летней Паралимпиады, пишет novinky.cz, передает УНН.

Детали

По его словам, если международное сообщество помогает Украине материально в соответствии со статьей 51 Устава ООН, то именно Украина должна решать, как использовать предоставленное ей оружие для защиты от российской агрессии. Павел подчеркнул, что Украина имеет полное право атаковать цели на территории России, поскольку именно Россия начала агрессию и продолжает наносить удары по украинской территории.

«Тот, кто имеет главную карту в руках, - это президент Путин. Он может прекратить войну в любой момент, и это зависит только от его решения», - отметил Павел.

Сейчас российская сторона не демонстрирует готовности к переговорам о мире и продолжает настаивать на достижении своих целей в так называемой «специальной операции».

Президент Чехії Петр Павел госпіталізований після аварії на мотоциклі