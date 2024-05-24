Президент Чехии Петр Павел госпитализирован после аварии на мотоцикле

Президент Чехии госпитализирован после аварии на мотоцикле. Об этом сообщает České noviny, передает УНН.

Детали

Президент Чехии Петр Павел был госпитализирован после аварии на мотоцикле.

По данным офиса президента, травмы Павела несерьезные, но он некоторое время будет находиться под наблюдением в больнице в Праге.

Представитель президента позже сообщил чешским СМИ, что 62-летний Павел проведет в больнице несколько дней.

Местные СМИ отмечают, что авария произошла на закрытой гоночной трассе, поэтому полиция не проводит расследование.

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