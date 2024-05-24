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Президент Чехії Петр Павел госпіталізований після аварії на мотоциклі

Президент Чехії Петр Павел госпіталізований після аварії на мотоциклі

Київ • УНН

 • 23671 перегляди

Президент Чехії Петр Павел був госпіталізований з несерйозними травмами після мотоциклетної аварії на закритому гоночному треку.

Президент Чехії госпіталізований після аварії на мотоциклі. Про це повідомляє České noviny, передає УНН.

Деталі

Президент Чехії Петр Павел був госпіталізований після аварії на мотоциклі.

За даними офісу президента, травми Павела несерйозні, але він деякий час перебуватиме під наглядом у лікарні в Празі.

Представник президента пізніше повідомив чеським ЗМІ, що 62-річний Павел проведе в лікарні кілька днів.

Місцеві ЗМІ зазначають, що аварія сталася на закритій гоночній трасі, тому поліція не проводить розслідування.

Чехія передала Україні перший тренажер F-16 - Повітряні сили10.05.24, 11:47 • 22615 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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