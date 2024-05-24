Президент Чехії Петр Павел госпіталізований після аварії на мотоциклі
Київ • УНН
Президент Чехії Петр Павел був госпіталізований з несерйозними травмами після мотоциклетної аварії на закритому гоночному треку.
Президент Чехії госпіталізований після аварії на мотоциклі. Про це повідомляє České noviny, передає УНН.
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Президент Чехії Петр Павел був госпіталізований після аварії на мотоциклі.
За даними офісу президента, травми Павела несерйозні, але він деякий час перебуватиме під наглядом у лікарні в Празі.
Представник президента пізніше повідомив чеським ЗМІ, що 62-річний Павел проведе в лікарні кілька днів.
Місцеві ЗМІ зазначають, що аварія сталася на закритій гоночній трасі, тому поліція не проводить розслідування.
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