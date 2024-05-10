Чехія передала Україні перший тренажер F-16 - Повітряні сили
Київ • УНН
Чеська Республіка надала Україні перший тренажер винищувача F-16, і українські фахівці вже тестують його основний модуль та готують його до експлуатації в рамках зусиль зі зміцнення авіаційного потенціалу України та підготовки її пілотів.
Чеська Республіка надала Україні перший тренажер винищувача F-16, і українські фахівці вже тестують його основний модуль та готують його до експлуатації. Про це повідомив у п'ятницю командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, пише УНН.
Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації. Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти
Він висловив вдячність усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. "Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи", - зазначив командувач.
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