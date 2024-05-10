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Чехія передала Україні перший тренажер F-16 - Повітряні сили

Чехія передала Україні перший тренажер F-16 - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 22615 перегляди

Чеська Республіка надала Україні перший тренажер винищувача F-16, і українські фахівці вже тестують його основний модуль та готують його до експлуатації в рамках зусиль зі зміцнення авіаційного потенціалу України та підготовки її пілотів.

Чеська Республіка надала Україні перший тренажер винищувача F-16, і українські фахівці вже тестують його основний модуль та готують його до експлуатації. Про це повідомив у п'ятницю командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, пише УНН.

Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації. Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти

- повідомив Олещук у Telegram.

Він висловив вдячність усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. "Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи", - зазначив командувач.

Завершальний етап навчання пілотів на F-16: у Повітряних силах розкрили деталі10.05.24, 09:42 • 40750 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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