Завершальний етап навчання пілотів на F-16: у Повітряних силах розкрили деталі
Київ • УНН
Українські пілоти перебувають на завершальному етапі навчання на винищувачах F-16 у двох країнах, і вони будуть експлуатувати ці літаки в українському небі, щойно вони будуть доставлені для посилення можливостей протиповітряної оборони.
Українські пілоти у двох країнах перебувають на завершальному етапі навчання на винищувачах F-16, і вони будуть експлуатувати ці літаки в українському небі, щойно вони будуть доставлені. Про це повідомив у п'ятницю в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, пише УНН.
У нас є пілоти, які тренуються вже на завершальному етапі, зокрема, на F-16, відточують свою майстерність і працюють по різних цілях, зокрема, малорозмірних. (...) Наразі у нас на завершальному етапі проходять пілоти в Данії, а також у Сполучених Штатах, вони вже безпосередньо тренуються на F-16. Як тільки вже літаки будуть передані в Україну, звичайно, що ці пілоти будуть першими, хто будуть працювати в нашому українському небі
З його слів, літаки посилять ППО і спроможності взагалі Сил оборони, і їх доставки очікують "якнайшвидше", "оскільки вони необхідні нам вже на позавчора, якщо можна так сказати".
Є пілоти, які завершують навчання на F-16 - Євлаш09.05.24, 10:45 • 18137 переглядiв