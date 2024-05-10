Завершающий этап обучения пилотов на F-16: в Воздушных силах раскрыли детали

Украинские пилоты в двух странах находятся на завершающем этапе обучения на истребителях F-16, и они будут эксплуатировать эти самолеты в украинском небе, как только они будут доставлены. Об этом сообщил в пятницу в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, пишет УНН.

У нас есть пилоты, которые тренируются уже на завершающем этапе, в частности, на F-16, оттачивают свое мастерство и работают по различным целям, в частности, малоразмерным. (...) Сейчас у нас на завершающем этапе проходят пилоты в Дании, а также в Соединенных Штатах, они уже непосредственно тренируются на F-16. Как только уже самолеты будут переданы в Украину, конечно, что эти пилоты будут первыми, кто будут работать в нашем украинском небе - сказал Евлаш

По его словам, самолеты усилят ПВО и способности вообще Сил обороны, и их доставки ожидают "как можно быстрее", "поскольку они необходимы нам уже на позавчера, если можно так сказать".

Есть пилоты, которые завершают обучение на F-16 - Евлаш