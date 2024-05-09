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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Есть пилоты, которые завершают обучение на F-16 - Евлаш

Есть пилоты, которые завершают обучение на F-16 - Евлаш

Киев  •  УНН

9 мая 2024, 07:45  •  3757 просмотра

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Некоторые украинские пилоты уже завершают обучение на американских самолетах F-16. Когда истребители прибудут в Украину, летчики будут готовы к выполнению задач.

Есть украинские пилоты, которые завершают свое обучение на истребителях F-16. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Подготовка непрестанна, этот процесс постоянно продолжается на разных уровнях и мы уже имеем пилотов, которые непосредственно завершают свое обучение на F-16. Как только это станет возможно F16 прибудут в Украину. Конечно, эти пилоты уже будут готовы к выполнению боевых задач непосредственно в украинском небе,

- рассказал Евлаш.

По его словам, украинская сторона продолжает постоянно поддерживать переговорный процесс с международными партнерами по истребителям F-16.

Мы продолжаем постоянно поддерживать переговорный процесс, в том числе обсуждаем именно самолеты, которые нам необходимы для выполнения эффективно боевых задач. Мы ждем их, как можно быстрее и конечно, как все украинцы ожидаем, когда F-16 будут развеваться в украинском небе,

- сказал Евлаш.

Дополнение

Украинские пилоты вместе с инженерами продолжают постоянную подготовку на F-16. По словам представителя Воздушных сил Ильи Евлаша, этот процесс идет непрерывно.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщала, что летом этого года в Украину начнут поступать первые истребители F-16. Сначала Украина получит самолеты от Дании. Впрочем Киев к этому времени должен подготовить инфраструктуру для истребителей и обеспечить возможности для их технического обслуживания.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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